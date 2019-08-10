Прямой эфир

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil

10 августа 2019 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабные картины вместо серых стен, самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. Сегодня, 10 августа, в Минске подводят итоги белорусско-бразильского фестиваля урбан-арта Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-1

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-3

За две недели стрит-артеры расписали несколько зданий. Впрочем, в 2019 году в фестивале приняли участие не только уличные художники, но и архитекторы, урбанисты, экологи, которые презентовали свои идеи по изменению городской среды.

С подробностями яркого бразильского праздника в центре Минска – наш корреспондент Григорий Азаренок.

Октябрьская сегодня была шумной как никогда. Здесь завершается фестиваль Vulica Brazil. После двухнедельного творческого поиска пришло время, что называется, отрываться.

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-6

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-8

Людской поток с самого утра не прекращался. Приходили целыми семьями. Активностей невероятно много. Любой желающий мог, например, почувствовать страсть бразильских танцев.

Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-11

Маргарита Стойко, преподаватель бразильского танца:
Это интересное времяпрепровождение. Можно найти друзей. Некоторые находят свою любовь. И просто общение.

После такого энергичного отдыха нужно обязательно подкрепиться. Выбор фудкортов был большой. И все – с изюминкой.

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-14

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-16

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-18


Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-20

Специально к сегодняшнему дню готовились. Большие хот-доги с большой сосиской. Также у нас кофе бразильский есть.

«Для нашего видосика нужно много движухи». Виталий Карпанов на фестивале Vulica Brazil в Минске

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-23

Но что за бразильский фестиваль без карнавального шествия? Гвоздем программы стала знаменитая на весь мир батукада. Минчане остались в восторге.

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-26

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-28

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-30

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-32

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-34

Футбол, игры, танцы, соревнования. Трудно поверить, что все это уместилось в одной точке. Бразильские гости оказались в восторге от организации.

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-36

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-38

Тадэо Феррэйра, сотрудник парламента Сан-Пауло (Бразилия):
В Бразилии я занимаюсь организацией подобных мероприятий. И, как человек, имеющий подобный опыт, могу сказать, что в организационном плане здесь все серьезно. Атмосфера шикарная. Мне очень приятно ощущать себя здесь как дома.

Григорий Азаренок, СТВ:
Бразильский праздник будет продолжаться всю ночь и закончится только завтра в полдень. Поэтому запасаемся латиноамериканским кофе и гуляем до утра.

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-41

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-43

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-45

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil-47

# Фестиваль # Культура # Маргарита Стойко # Тадэо Феррэйра # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil
10 августа 2019 15:25

Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске
10 августа 2019 13:30

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Дмитрий Колдун, IOWA, Litesound и другие артисты в проекте «Живая классика». Проморолик 1
09 августа 2019 15:21

Дмитрий Колдун, IOWA, Litesound и другие артисты в проекте «Живая классика». Проморолик 1