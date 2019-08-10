Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil

Новости Беларуси. Масштабные картины вместо серых стен, самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. Сегодня, 10 августа, в Минске подводят итоги белорусско-бразильского фестиваля урбан-арта Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За две недели стрит-артеры расписали несколько зданий. Впрочем, в 2019 году в фестивале приняли участие не только уличные художники, но и архитекторы, урбанисты, экологи, которые презентовали свои идеи по изменению городской среды.

С подробностями яркого бразильского праздника в центре Минска – наш корреспондент Григорий Азаренок.

Октябрьская сегодня была шумной как никогда. Здесь завершается фестиваль Vulica Brazil. После двухнедельного творческого поиска пришло время, что называется, отрываться.