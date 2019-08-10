«Для нашего видосика нужно много движухи». Виталий Карпанов на фестивале Vulica Brazil в Минске

Виталий Карпанов, музыкант:

Много людей. Все съезжаются в эту точку – как раз для нашего видосика нужно много движухи. И совершенно бесплатно, то есть даром. Мы пришли, а тут все туда-сюда ходят. Надеюсь, картинка у нас получится хорошая.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске