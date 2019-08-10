«Для нашего видосика нужно много движухи». Виталий Карпанов на фестивале Vulica Brazil в Минске
Новости Беларуси. 10 августа вся Октябрьская стала большой фотозоной. Здесь завершается фестиваль Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil
Музыкант Виталий Карпанов лучшего момента для съемок клипа и не нашел бы.
Виталий Карпанов, музыкант:
Много людей. Все съезжаются в эту точку – как раз для нашего видосика нужно много движухи. И совершенно бесплатно, то есть даром. Мы пришли, а тут все туда-сюда ходят. Надеюсь, картинка у нас получится хорошая.
Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске