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Конкурс на создание символа и сувенира праздника «Купалье» объявлен в Беларуси

25 марта 2013 10:10
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Новости Беларуси. «Александрия собирает друзей». Праздник «Купалье», который в 2013 году пройдет 6-7 июля в Могилевской области, уже приобрел статус национального бренда. Его символ и сувенир определит специальный конкурс. Жюри выберет работы по меньшей мере в 14 номинациях.

Участникам предлагают использовать как традиционные соломку, дерево, глину, так и современные материалы: стекло, папье-маше и металл.

Конкурс призван не только разработать символ национального праздника, но и вывести производство белорусских сувениров на новый уровень. Свои работы могут присылать как организации, так и мастера-ремесленники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Впервые такой конкурс проводится. Целью его является популяризация праздника «Купалье». С другой стороны мы надеемся, что он действительно будет мотивировать наших мастеров, индивидуальных предпринимателей, наши предприятия создавать сувенирную продукцию, которая бы выражала и наш этнический колорит, и праздник «Купалье», и большую историю нашей страны и нашего народа.

# Культура # Купалье # Белорусская торгово-промышленная палата # Владимир Улахович

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