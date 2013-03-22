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Минский художник Александр Гришкевич представил в Вилейке около 50 своих пейзажей

22 марта 2013 13:51
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Новости Беларуси. Столичный художник Александр Гришкевич представил в Вилейке свои пейзажи. Около полусотни произведений представлены в местном краеведческом музее.

В основе картин живописцев – изменчивая природа во всех ее проявлениях. В большинстве – пейзажи Молодечненского и Вилейского регионов.

Сегодня работы Александра Гришкевич хранятся в двух столичных музеях, а также в частных коллекцией за рубежом, сообщили в программе «Минщина» СТВ.

Надежда Овдей, научный сотрудник ГУ «Вилейский краеведческий музей»:
Тут і восень можна сустрэць, і лета, якое мы чакаем цяперака, і вясну, якая вось-вось стукаецца да нас у дзверы. Пагэтаму тут разнастайныя моманты. І кожная яго карціна – гэта свой маленкі сусвет, гэта свая музыка мастака, які яе пісаў.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Надежда Овдей # ГУ «Вилейский краеведческий музей»

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