На подготовку Жлобина к «Дожинкам-2013» затратят свыше 1 трлн рублей

Новости Беларуси. Жлобин готовится к «Дожинкам». На подготовку города к фестивалю тружеников села затратят свыше триллиона рублей. В утвержденном плане подготовки к празднику ни много, ни мало 283 объекта. За ближайшие полгода архитекторам и строителям предстоит изменить Жлобин до неузнаваемости.

Площадка в географическом центре города металлургов не одно десятилетие ждала своего часа.

Людмила Иванчикова, заместитель начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ Жлобинского райисполкома:

Центральное место проведения «Дожинок» – это, можно сказать, болото. В прошлом это было болото. Сейчас, после проведения реконструкции, это будет обновленный Дом культуры металлургов. Слева – центральная площадка, на месте бывшего болота, каскад озер. Справа – парк.

Обустройство болотистого пустыря в центре Жлобина – удовольствие не из дешевых. Стоимость работ – 20 миллиардов рублей. Однако в результате город получит уникальную зону отдыха. И каскад озер – не только роскошь городского убранства, а, скорее, элегантное решение насущной проблемы горожан.

Жительница Жлобина:

Половину огорода затапливает.

Проблему болотистой местности инженеры-гидрологи решат созданием сети городских водоемов. Однако самые впечатляющие планы – у коммунальщиков – две трети объектов на их счету. Новые коммуникации дадут городу импульс на десятилетие вперед.

Людмила Иванчикова, заместитель начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ Жлобинского райисполкома:

У нас сложилась такая ситуация, что мы не можем развивать без этого коллектора строительство дальше. Благодаря тому, что мы положим этот коллектор, у нас полностью под застройку попадают 21 и 22 микрорайоны. Это перспектива лет на 15.

Самый дорогой объект – новая гостиница – за месяц подросла на несколько этажей. Строительство потянет аж на 130 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако без этих вложений гостей не встретить даже самым радушным хозяевам.

Флора Виттулло, турист (Италия):

Мы в Жлобине впервые. Очень позитивные впечатления. Люди очень приветливые и гостеприимные. И здесь все так колоритно.

В сентябре гостей «Дожинок» порадуют новые объекты: музей и зал игровых видов спорта, реконструированные кинотеатр и автовокзал. Отчитываться за выполнение работ в 2013 году чиновникам придется каждые 10 дней.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы берем под контроль, расписываем поэтапный ввод, чтобы до «Дожинок» все функционировало, чтобы люди понимали, что вот этот объект делается для людей.

Что касается средств. Все будем расходовать экономно. Но все объекты будут профинансированы.

Что касается нематериальной части праздника, то сценарий должен быть готов уже через месяц. Подробности пока не разглашаются. Но жители Жлобина полагают, что их «Дожинки» станут фестивалем фестивалей.