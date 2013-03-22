Концерт по случаю 60-летия Детской музыкальной школы искусств № 3 им. Ф. Шопена прошел в Белорусской государственной филармонии

Новости Беларуси. Юбилей в мажорном настроении. 60 лет 22 марта исполнилось Детской музыкальной школе искусств № 3 имени Фредерика Шопена. Концерт, посвященный этой дате, прошел в Белорусской государственной филармонии.

Творческий вечер наполнили звучанием лауреаты республиканских и международных конкурсов и актив школы. Музыкальный праздник посетили почетные гости из Министерства культуры, Мингорисполкома и администрации района. Гостями мероприятия также стали представители посольства Республики Венесуэла и Польского института в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Абражевич, директор Детской музыкальной школы искусств № 3 имени Ф. Шопена:

Сегодня не просто концерт, а творческий вечер, я хочу подчеркнуть. Почему? Потому что с сегодняшним мероприятием связаны учителя, учащиеся и выпускники прошлых лет. Это вот такой творческий тандем. Из наших выпускников, учеников наиболее яркие – это Полина Смолова. В нашей школе начинал свою творческую работы в качестве преподавателя Игорь Михайлович Лученок.