«Кароль Лір» в прямом эфире. Знаменитый спектакль Купаловского бесплатно покажут в мае

Новости Беларуси. Спектакль Купаловского театра «Кароль Лір» покажут в прямом эфире. Трансляция пройдет 29 мая, постановку можно будет увидеть бесплатно из любой точки Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кароль Лір» стал первой и главной премьерой юбилейного сезона. Режиссер – Николай Пинигин, перевод на белорусский язык от Юрия Гаврука, а сценография и костюмы – от одного из главных театральных открытий прошлого сезона Екатерины Шиманович. В роли Лира народный артист Беларуси Виктор Манаев. Дочерей играют Виктория Чавлытко, Валентина Гарцуева и Марта Голубева.