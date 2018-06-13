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Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города

13 июня 2018 13:41
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В отличие от самого города Музей истории Минска очень молод. Ему нет ещё и 10 лет.

Однако, коллекция фонда музея уже насчитывает около 18 тысяч предметов.

Среди них есть экземпляры, которые минчане приносят специалистам сами. 

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-1

Вот, к примеру, семья Березовских завещала музею интересные предметы быта советского периода.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-4

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Например, приёмник. Это – одна из первых моделей минского радиозавода.

То есть, это 60-ые годы.

Модель достаточно типовая, потому что многие заводы Советского Союза – харьковский, минский – выпускали такую же модель, только меняется название.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-7

Это – походный утюг.

Неподъёмный, хотя его нужно было брать с собой в поезд, например.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-10

Электробритва 1970 года.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-13

Щипцы-плойка.

Сегодня малоизвестный предмет, забытый.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-16

Синтезатор.

Может быть, даже и играет.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-19

А другая жительница Минска передала музею свой телевизор.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-22

Лидия Маркович:
Причём, она пользовалась им до недавнего времени, пока всех не перевели на оптоволокно и отменили антенное телевещание. Это – телевизор переносной, маленький экран.

Тут по диагонали – 11 сантиметров.

Чёрно-белый.   

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-25

Эту часть коллекции предметов быта особенно оценят женщины. Коренная минчанка Майя Сергеева, которой сейчас более 80 лет, принесла в музей воспоминания о своей молодости.

Лидия Маркович:
Один из первых предметов, который она принесла – походный маникюрный набор.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-28

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-30

Ей его подарили ещё в 50-ые годы, привезли из Москвы по случаю окончания школы и поступления в ВУЗ. 

Большая коллекция у нас ридикюлей и различных косметичек.

Вот одна из них. Напоминает кошелёк, сегодня тоже вошедшую в моду форму, к которой мы возвращаемся.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-33

Внутри – такое вот зеркало.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-36

Сумочка, которой и сегодня позавидуют модницы.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-39

Есть такой образец дамской сумки 60-70-ых годов.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-42

И в коллекцию к нам попала фигурка олимпийского мишки.

Тогда они были тиражированы, сегодня уже их не достать.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-45

Ещё одна необычная находка, которая попала к нам в коллекцию – коробка от конфет. Это – коробки минских фабрик – «Коммунарки», бисквитной. Пейзажи Минска.

Визитная карточка – «Ворота города».

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-48

Сегодня уже иначе выглядит этот городской квартал.

Коробки, которые сейчас чаще выбрасывают, могут многое рассказать о пищевой и лёгкой промышленности Минска.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-51

Лидия Маркович:
Например, Минская бисквитная фабрика – печенье «Крымская смесь».

Датируется 1960 годом.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-54

Не все знают, что в Минске была табачная фабрика.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-57

И вот такая коробка, которая напоминает коробку не от сигарет. В ней хранились «Минские», 200 штук.

1948 год.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-60

Когда мы сегодня покупаем в магазинах подарки, мы можем заказывать какую-то красивую упаковку. В Минске 60-ых годов это выглядело вот так.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-63

Здесь была рубашка, галстук.

Их покупали в эталонном тогда магазине «Подарки», который находился на улице Володарского.

Майя Борисовна Сергеева была эвакуирована из Минска во время войны. Воспоминания о том времени бережно хранятся в Музее нашего города.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-66

Лидия Маркович:
Это – её похвальная грамота по окончании 2-го класса. 1944 год.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-69

Когда началась Великая Отечественная война, многие семьи, по крайней мере, дети, женщины были эвакуированы. Вот они, как раз-таки, попали в Чимкент. Для неё это, конечно, грустные воспоминания, поскольку в то время они были с младшей сестрой в лагере под Островцом, оттуда была эвакуация. А мама шла за ними, она уже не успела, даже не было места, чтобы попасть в эту машину, в которой их увозили. И она шла просто с портфелем.

Мать до Чимкента прошла весь путь пешком.

Своё дальнейшее обучение Майя проходила в Чимкенте. И вот как выглядели ведомости об окончании каждого учебного класса.   

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-72

Школьные тетради сына Майи Сергеевой дают наглядное представление о чистописании советских школьников.

Лидия Маркович:
Вот так выглядели тетради в косую линейку. Так учились писать.

Причём, чернилами и пером. 

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-75

Семья Цедриков принесла в музей Минска документы о достижениях, которые украшали жизнь простого советского горожанина.

Лидия Маркович:
Мать была стоматологом. И вот представлено несколько грамот за оказание стоматологической помощи населению. Заводской район.

И в связи с 50-летием БССР.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-78

Вот Общество Красного Креста БССР.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-81

А с этими фотографиями связана, вообще, удивительная история.

В 2017 году, когда музей открывал новую экспозицию, посвящённую конке, буквально через день пришла жительница города, которая принесла фотографию, разыскивая кого-нибудь из сотрудников музея. О том, что открывается музей, посвящённый конке, она услышала по радио. У неё хранилась вот такая фотокарточка её бабушки, которая работала на минской конке ещё в дореволюционные годы, и в 20-ые, когда конка возобновила своё действие, её тоже приняли на работу.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-84

Когда конка была закрыта, она работала, как авторитетный, профессиональный мастер, знаток своего дела, кондуктором в трамвае. Она же принесла фотографии своего дедушки, который работал рабочим, потом инженером на станкостроительном заводе, бывший завод «Энергия».

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-87

Хобби у него было – игра в шашки.

Он даже изобрёл некоторые ходы, которые вошли сегодня в учебник по игре в шашки. 

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-90

В музее имеется и коллекция легендарных авосек.

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города-93

Лидия Маркович:
Уважаемые жители Минска! Если вы вспомните, что у вас есть предметы, которые давно лежат где-то на антресолях, пылятся, но жалко их выбросить, то мы рады вас видеть в Музее истории города Минска

# Музеи Минска # Культура # Лидия Маркович

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