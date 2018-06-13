Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города

В отличие от самого города Музей истории Минска очень молод. Ему нет ещё и 10 лет. Однако, коллекция фонда музея уже насчитывает около 18 тысяч предметов. Среди них есть экземпляры, которые минчане приносят специалистам сами.

Вот, к примеру, семья Березовских завещала музею интересные предметы быта советского периода.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Например, приёмник. Это – одна из первых моделей минского радиозавода. То есть, это 60-ые годы. Модель достаточно типовая, потому что многие заводы Советского Союза – харьковский, минский – выпускали такую же модель, только меняется название.

Это – походный утюг. Неподъёмный, хотя его нужно было брать с собой в поезд, например.

Электробритва 1970 года.

Щипцы-плойка. Сегодня малоизвестный предмет, забытый.

Синтезатор. Может быть, даже и играет.

А другая жительница Минска передала музею свой телевизор.

Лидия Маркович:

Причём, она пользовалась им до недавнего времени, пока всех не перевели на оптоволокно и отменили антенное телевещание. Это – телевизор переносной, маленький экран. Тут по диагонали – 11 сантиметров. Чёрно-белый.

Эту часть коллекции предметов быта особенно оценят женщины. Коренная минчанка Майя Сергеева, которой сейчас более 80 лет, принесла в музей воспоминания о своей молодости. Лидия Маркович:

Один из первых предметов, который она принесла – походный маникюрный набор.

Ей его подарили ещё в 50-ые годы, привезли из Москвы по случаю окончания школы и поступления в ВУЗ. Большая коллекция у нас ридикюлей и различных косметичек. Вот одна из них. Напоминает кошелёк, сегодня тоже вошедшую в моду форму, к которой мы возвращаемся.

Внутри – такое вот зеркало.

Сумочка, которой и сегодня позавидуют модницы.

Есть такой образец дамской сумки 60-70-ых годов.

И в коллекцию к нам попала фигурка олимпийского мишки. Тогда они были тиражированы, сегодня уже их не достать.

Ещё одна необычная находка, которая попала к нам в коллекцию – коробка от конфет. Это – коробки минских фабрик – «Коммунарки», бисквитной. Пейзажи Минска. Визитная карточка – «Ворота города».

Сегодня уже иначе выглядит этот городской квартал. Коробки, которые сейчас чаще выбрасывают, могут многое рассказать о пищевой и лёгкой промышленности Минска.

Лидия Маркович:

Например, Минская бисквитная фабрика – печенье «Крымская смесь». Датируется 1960 годом.

Не все знают, что в Минске была табачная фабрика.

И вот такая коробка, которая напоминает коробку не от сигарет. В ней хранились «Минские», 200 штук. 1948 год.

Когда мы сегодня покупаем в магазинах подарки, мы можем заказывать какую-то красивую упаковку. В Минске 60-ых годов это выглядело вот так.

Здесь была рубашка, галстук. Их покупали в эталонном тогда магазине «Подарки», который находился на улице Володарского. Майя Борисовна Сергеева была эвакуирована из Минска во время войны. Воспоминания о том времени бережно хранятся в Музее нашего города.

Лидия Маркович:

Это – её похвальная грамота по окончании 2-го класса. 1944 год.

Когда началась Великая Отечественная война, многие семьи, по крайней мере, дети, женщины были эвакуированы. Вот они, как раз-таки, попали в Чимкент. Для неё это, конечно, грустные воспоминания, поскольку в то время они были с младшей сестрой в лагере под Островцом, оттуда была эвакуация. А мама шла за ними, она уже не успела, даже не было места, чтобы попасть в эту машину, в которой их увозили. И она шла просто с портфелем. Мать до Чимкента прошла весь путь пешком. Своё дальнейшее обучение Майя проходила в Чимкенте. И вот как выглядели ведомости об окончании каждого учебного класса.

Школьные тетради сына Майи Сергеевой дают наглядное представление о чистописании советских школьников. Лидия Маркович:

Вот так выглядели тетради в косую линейку. Так учились писать. Причём, чернилами и пером.

Семья Цедриков принесла в музей Минска документы о достижениях, которые украшали жизнь простого советского горожанина. Лидия Маркович:

Мать была стоматологом. И вот представлено несколько грамот за оказание стоматологической помощи населению. Заводской район. И в связи с 50-летием БССР.

Вот Общество Красного Креста БССР.

А с этими фотографиями связана, вообще, удивительная история. В 2017 году, когда музей открывал новую экспозицию, посвящённую конке, буквально через день пришла жительница города, которая принесла фотографию, разыскивая кого-нибудь из сотрудников музея. О том, что открывается музей, посвящённый конке, она услышала по радио. У неё хранилась вот такая фотокарточка её бабушки, которая работала на минской конке ещё в дореволюционные годы, и в 20-ые, когда конка возобновила своё действие, её тоже приняли на работу.

Когда конка была закрыта, она работала, как авторитетный, профессиональный мастер, знаток своего дела, кондуктором в трамвае. Она же принесла фотографии своего дедушки, который работал рабочим, потом инженером на станкостроительном заводе, бывший завод «Энергия».

Хобби у него было – игра в шашки. Он даже изобрёл некоторые ходы, которые вошли сегодня в учебник по игре в шашки.

В музее имеется и коллекция легендарных авосек.