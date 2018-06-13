«Зритель будет сидеть вокруг сценической зоны»: уникальная постановка «Сна в летнюю ночь» в театре имени Я. Купалы

В театре имени Янки Купалы готовят премьеру – спектакль по известной комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Над постановкой работает Андрей Прикотенко – известный российский режиссер.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – российский театральный режиссер – Андрей Прикотенко.

В чем уникальность спектакля «Сон в летнюю ночь»? Легко ли русский театральный режиссер сработался с труппой Купаловского? Что понравилось в Минске Андрею Прикотенко?

Подробности – в видеоматериале.