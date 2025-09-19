На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы

Более 50 лет «Беларусьфильм» знакомит зрителей с добрыми персонажами и увлекательными историями. За каждым анимационным кино стоит большая творческая команда.

Алина Трус, корреспондент:

Сегодня, кажется, исполнится не только моя мечта увидеть, как создаются белорусские мультфильмы. Наша съемочная команда приехала в студию, где нарисованные картинки оживают и превращаются в яркую анимацию.

Погружение в воображаемый мир начинается с идеи. Именно она дает толчок к творческому процессу. К работе приступает сценарист. Он делает наметки по сюжету, показывает свое видение будущего мультфильма.