На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы

Более 50 лет «Беларусьфильм» знакомит зрителей с добрыми персонажами и увлекательными историями. За каждым анимационным кино стоит большая творческая команда.
Более 50 лет «Беларусьфильм» знакомит зрителей с добрыми персонажами и увлекательными историями. За каждым анимационным кино стоит большая творческая команда.
Алина Трус, корреспондент:
Сегодня, кажется, исполнится не только моя мечта увидеть, как создаются белорусские мультфильмы. Наша съемочная команда приехала в студию, где нарисованные картинки оживают и превращаются в яркую анимацию.
Погружение в воображаемый мир начинается с идеи. Именно она дает толчок к творческому процессу. К работе приступает сценарист. Он делает наметки по сюжету, показывает свое видение будущего мультфильма.
Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:
Директор, режиссер, художник-постановщик садятся, оценивают сценарий и начинают искать общий язык по его визуализации. Нужно найти стилевые точки соприкосновения, придумать персонажей, придумать локации, в которых это будет все происходить, придумать динамику.
Подробности смотрите в видео.