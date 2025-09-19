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На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы

19 сентября 2025 11:25
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Более 50 лет «Беларусьфильм» знакомит зрителей с добрыми персонажами и увлекательными историями. За каждым анимационным кино стоит большая творческая команда.

На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы-2

Алина Трус, корреспондент:
Сегодня, кажется, исполнится не только моя мечта увидеть, как создаются белорусские мультфильмы. Наша съемочная команда приехала в студию, где нарисованные картинки оживают и превращаются в яркую анимацию.

На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы-4

Погружение в воображаемый мир начинается с идеи. Именно она дает толчок к творческому процессу. К работе приступает сценарист. Он делает наметки по сюжету, показывает свое видение будущего мультфильма.

На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы-6

Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:
Директор, режиссер, художник-постановщик садятся, оценивают сценарий и начинают искать общий язык по его визуализации. Нужно найти стилевые точки соприкосновения, придумать персонажей, придумать локации, в которых это будет все происходить, придумать динамику. 

Подробности смотрите в видео.

# Мультфильмы # Беларусьфильм # Елена Турова # Алина Трус

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