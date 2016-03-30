Композитор Олег Молчан о сольном концерте: Это будет настоящий «народный» рок!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Анатолий Кашепаров, заслуженный артист БССР, Олег Молчан, композитор, музыкальный продюсер.

Сейчас сцена воспринимается не всегда серьёзно, больше как зрелище. Вы же делаете серьёзные вещи.

Олег Молчан, композитор, музыкальный продюсер:

Я занимаюсь различными направлениями музыки: поп-музыкой и той музыкой, которая несёт духовность. Это, по крайней мере, помогает нам. Если не каждый человек пойдёт и откроет книгу Янки Купалы, то хотя бы через песню хотя бы будет знать стихи, чувствовать себя белорусами. Чувствовать себя нацией. Нам сегодня этого очень не хватает. Я всем говорю, что это без «пафоса», это на самом деле очень серьёзная вещь. Нам судьба подарила, как большой подарок сделала, – отдельное государство. Но все до конца это ещё прочувствовали.

Очень простой вопрос: сегодня я известный композитор страны. Если же мы входим в состав какой-то другой – я становлюсь известным композитором Минской области. Как и все – известные журналисты, художники, артисты. И это надо понимать, это надо дорожить. Тут как раз и помогает: если мы будем изучать свою культуру, развивать свою культуру, приумножать свою культуру.