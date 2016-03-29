«Быў. Ёсць. Буду…»: в Большом театре прошел литературный вечер в честь 86-летия Владимира Короткевича

«Быў. Ёсць. Буду…». В эти минуты в Большом театре оперы и балета звезды спорта, кино и эстарды читают автора первых исторических белорусских детективов - Владимира Короткевича. К слову, в этому году мастеру исполнилось бы 86 лет!

Интересно, что большую часть репетиций участники литературного праздника провели дистанционно — люди публичные и занятые. Сам вечер Короткевича проходит в камерном зале Большого. За лучшее исполнение литературного произведения предусмотрены подарки.

Любовь Черкашина, тренер национальной сборной по художественной гимнастике:

Это были просто вечера, когда я не скажу, что зубрила, а когда на каком-то переживании открывала по-другому звучание Короткевича, записывала себя на диктофон, слушала. Очень важно было найти грань между мной как гимнасткой и произведением Короткевича. Некоторые моменты я могу прочувствовать через себя.

И чуть более получаса назад уже на главной сцене началась опера, шедевр национального искусства, «Седая легенда». Автор либретто — Владимир Короткевич. В театре также отметили, что этот проект получит продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.