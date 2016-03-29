Благословение молитвой: иконописец Вячеслав Гуменюк о церковном искусстве

Случалось ли вам встречать людей, дух которых настолько светел и благороден, что один лишь разговор с ними освобождает от оков печали? Вячеслав Гуменюк смотрит на мир с поразительной открытостью. Мудрость, подаренная жизнью, застыла в его седой бороде, непростой труд – в огрубевших руках, а любовь – в глазах. Не удивительно, что стены этого храма в Гомеле хранят настоящее чудо, сотворённое Вячеславом.

Несколько лет кропотливой работы позади и не меньше – впереди. Сейчас Вячеслав трудится под куполом храма, на высоте 10-ти метров. Побороть страх помогла искренняя потребность в труде. Словно сам Господь направляет и подсказывает, ведёт за собой.

Процесс сравним с настоящим таинством. Работа творца очень кропотливая и физически непростая. Но душа в момент рисования отдыхает, наполняется гармонией.

Важно понимать, что иконопись – церковное искусство. Оно имеет свои изобразительные законы и художественные средства. Икона – не картина, а божественный образ. Подлинное мастерство творца в умении изобразить святость.

Благословение на работу Вячеслав получает молитвой, только после нее он может приступить к труду. Благодаря мастеру, внутри церкви царит атмосфера другой реальности, сотканной из чистоты и духовности. Лики святых озаряют пространство, призывая к покаянию и смирению.

Мастер признаётся, что во время службы писать легче, ведь абсолютная гармония позволяет максимально приблизиться к Богу. Церковная музыка – духовный помощник и проводник.

Создание образа – очень трудоёмкий процесс. Необходимо нарисовать чёрно-белый эскиз, после разработать цветной. Затем изготовить специальный картон в натуральную величину. Только после этого можно приступать к росписи храма силикатными красками.

После завершения основной работы мастер может на протяжении нескольких лет вносить правки. Ведь каждая деталь важна, а путь к совершенству требует выдержки и труда.

Время пройдёт, а работы Вячеслава, словно Божие послания, останутся навеки. Ведь они существуют вне времени и пространства: в душе каждого, кто хоть раз их увидел.