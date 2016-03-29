В Узде открылась выставка фоторепортера и путешественника Лолия Македонского

Новости Беларуси. Узденский краеведческий музей предлагает своим посетителям совершить кругосветное путешествие. Сделать это можно просто - достаточно посетить выставку, на которой представлена коллекция фоторепортера и путешественника Лолия Македонского.

Среди экспонатов - большое количество редких раковин и кораллов, мебель 19 века, тотемные маски и сувениры из нескольких десятков стран мира. Все эти вещи коллекционер привозил из своих путешествий и хранил дома, а теперь решил показать жителям и гостям Узды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.