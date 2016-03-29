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В Узде открылась выставка фоторепортера и путешественника Лолия Македонского

29 марта 2016 14:10
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Новости Беларуси. Узденский краеведческий музей предлагает своим посетителям совершить кругосветное путешествие. Сделать это можно просто - достаточно посетить выставку, на которой представлена коллекция фоторепортера и путешественника Лолия Македонского.

Среди экспонатов - большое количество редких раковин и кораллов, мебель 19 века, тотемные маски и сувениры из нескольких десятков стран мира. Все эти вещи коллекционер привозил из своих путешествий и хранил дома, а теперь решил показать жителям и гостям Узды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Лолий Македонский

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