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«Когда надеваешь костюм, чувствуешь себя персонажем». Показываем тонкости создания цирковых нарядов

20 апреля 2021 09:33
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Новости Беларуси. Говорят, театр начинается с вешалки, а цирк? С манежа, ярких костюмов, загримированных артистов? Каждый из нас хоть раз приходил в шатер за впечатлениями и удивлялся, как легко и изящно все выглядит, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Поэтому цирк, пожалуй, начинается с искреннего желания стать частью этого сложного, но такого интересного мира, ведь тренироваться звезды манежа начинают с малых лет, чтобы тело привыкло к нагрузкам, а душа к волнению.

«Когда надеваешь костюм, чувствуешь себя персонажем». Показываем тонкости создания цирковых нарядов -1

Анастасия Кончиц, корресондент:
Истоки возникновения цирка уходят в далекое прошлое. Выступления акробатов, жонглеров, дрессировщиков были известны еще в Древней Греции, Древнем Риме и Византии. Считается, что цирк, каким мы знаем его сейчас, впервые был открыт в Лондоне в 1768 году. Его создатель изначально открывал школу верховой езды с круглым манежем. На нем потом и проводились выступления. Сейчас цирк гораздо шире простого манежа это целое искусство со своими традициями и особенностями.

«Когда надеваешь костюм, чувствуешь себя персонажем». Показываем тонкости создания цирковых нарядов -3

Марина Казак, руководитель образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:
Цирк это перья, стразы, красота, блеск. Это заманивает с первого взгляда, но костюмы должны быть не только внешне красивые, но и достаточно удобные. В большинстве своем они изготавливаются из бифлекса, тянущейся ткани, чтобы можно было исполнять трюки любой сложности. Большую роль играют и какие-то вставки, чтобы это был не просто голый комбинезон без вырезов и рисунков. Мы стараемся и рисовать на них, учимся. Сами обшиваем, обклеиваем стразами. Идеи наших костюмов рождаются даже во время отдыха. Как-то отдыхали на море, там было огромное количество медуз. Мы приехали оттуда с ужасом, а потом поняли, что это интересная идея, у нас даже есть номер «Русалка». Вот хвост от русалки можем увидеть. Цветовая гамма абсолютно не важна. С теперешним оснащением дворцов, световых приборов это может быть костюм абсолютно любого цвета.

«Когда надеваешь костюм, чувствуешь себя персонажем». Показываем тонкости создания цирковых нарядов -5

Анастасия Кончиц:
Насколько ребята преображаются, когда надевают костюмы, и насколько им нравится рисовать, расшивать? Это объединяет коллектив?

«Когда надеваешь костюм, чувствуешь себя персонажем». Показываем тонкости создания цирковых нарядов -7

Марина Казак:
Конечно, когда надеваешь костюм, ты уже чувствуешь себя тем персонажем, которого надел на себя. На репетиции одни глаза у детей, когда надевают костюмы это совершенно другие глаза и ощущения.

«Я не вижу жизнь без этого коллектива». История парня, который с 11 лет выступал в цирковой студии, а сейчас сам тренирует детей (подробнее здесь). 

# Цирк # Анастасия Кончиц

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