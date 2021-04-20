«Я не вижу жизнь без этого коллектива». История парня, который с 11 лет выступал в цирковой студии, а сейчас сам тренирует детей

Новости Беларуси. Говорят, театр начинается с вешалки, а цирк? С манежа, ярких костюмов, загримированных артистов? Каждый из нас хоть раз приходил в шатер за впечатлениями и удивлялся, как легко и изящно все выглядит, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Поэтому цирк, пожалуй, начинается с искреннего желания стать частью этого сложного, но такого интересного мира, ведь тренироваться звезды манежа начинают с малых лет, чтобы тело привыкло к нагрузкам, а душа к волнению.

Виктор Сманцер, артист образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

Начал я свой путь в 11 лет. Была очень интересная история, как я сюда попал. Каждый год во Дворце культуры проходит День открытых дверей, и после концерта каждый приходит в свой коллектив, куда хочет записаться. Я свою мечту проспал. Не попал на концерт, потому что спал, а когда пришел записываться, мест в этой студии, к сожалению, не было, так как в то время дети были более активные и наборы были куда больше, чем сейчас.

И только спустя год я сюда попал, уже не проспал, пришел вовремя, и с того момента начался мой путь в этой студии. Занимался я на протяжении 10 лет, были перерывы в занятиях, но с коллективом я никогда не расставался, постоянно приходил на концерты, поддерживал, сам для себя занимался. Изначально у меня была конкретная цель, я хотел стать акробатом. С этого все началось. Сложности были у каждого спортсмена, участника студии, потому что это все не так просто.