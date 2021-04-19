Самая ранняя картина написана ещё в 60-х. Что можно увидеть на выставке графики в Борисове?

Новости Беларуси. В Борисове открылась выставка графики «От реальности к фантазии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школе искусств представлено около 30 работ выпускников Академии искусств разных лет. Самая ранняя картина написана еще в 60-х годах прошлого века.

Открытие выставки сопровождала живая музыка. Она задавала тон общению приглашенных на церемонию. В основном это были преподаватели кафедры графики Академии искусств. Свои работы им показали и учащиеся Борисовской художественной школы. Юные таланты смогли получить советы от профессионалов.

Анастасия Машкевич:

Я уже закончила художественную школу, собираюсь поступать на графику. И для меня как для поступающего, для абитуриента это очень важно – посещать такие выставки.

Степан Климчук, директор Борисовской детской художественной школы искусств:

Это самые лучшие работы кафедры графики. Многие из них экспонировались на выставке по всей Европе в течение года, они сейчас тоже есть у нас. Есть работы, которые, я еще помню, выполняли студенты в то время, как я учился. Сейчас, конечно, работы менее фигуративные, но они направлены на эмоциональную передачу, в общем-то, пластики.