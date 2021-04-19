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Самая ранняя картина написана ещё в 60-х. Что можно увидеть на выставке графики в Борисове?

19 апреля 2021 10:18
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Новости Беларуси. В Борисове открылась выставка графики «От реальности к фантазии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Самая ранняя картина написана ещё в 60-х. Что можно увидеть на выставке графики в Борисове?-1

В школе искусств представлено около 30 работ выпускников Академии искусств разных лет. Самая ранняя картина написана еще в 60-х годах прошлого века.  

Самая ранняя картина написана ещё в 60-х. Что можно увидеть на выставке графики в Борисове?-4

Открытие выставки сопровождала живая музыка. Она задавала тон общению приглашенных на церемонию. В основном это были преподаватели кафедры графики Академии искусств. Свои работы им показали и учащиеся Борисовской художественной школы. Юные таланты смогли получить советы от профессионалов.  

Самая ранняя картина написана ещё в 60-х. Что можно увидеть на выставке графики в Борисове?-7

Анастасия Машкевич: 
Я уже закончила художественную школу, собираюсь поступать на графику. И для меня как для поступающего, для абитуриента это очень важно – посещать такие выставки. 

Самая ранняя картина написана ещё в 60-х. Что можно увидеть на выставке графики в Борисове?-10

Степан Климчук, директор Борисовской детской художественной школы искусств:
Это самые лучшие работы кафедры графики. Многие из них экспонировались на выставке по всей Европе в течение года, они сейчас тоже есть у нас. Есть работы, которые, я еще помню, выполняли студенты в то время, как я учился. Сейчас, конечно, работы менее фигуративные, но они направлены на эмоциональную передачу, в общем-то, пластики.

Самая ранняя картина написана ещё в 60-х. Что можно увидеть на выставке графики в Борисове?-13

Выставка продлится до средины мая. Она проходит в рамках проекта «Борисов – культурная столица Беларуси».

# Выставка # Культура # Степан Климчук # Анастасия Машкевич # Фотофакт

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