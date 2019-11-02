«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»
Новости Беларуси. Минск продолжает погружаться в атмосферу «Лістапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26-й по счету кинофестиваль открылся накануне. А 2 ноября стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории.
Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины
Титульной картиной «Лістападзіка-2019» стала немецкая лента Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Всего же в программе конкурса 8 кинолент. Все они рассчитаны на семейный просмотр.
О том, что ожидает маленьких зрителей – материал Дмитрия Бояровича.
Вслед за взрослым «Лістападам» в Минске открылся детский «Лістападзік». Конкурсу дала старт картина Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Это история девочки, которая пытается доказать: даже ребенку – пусть и на время – под силу сделать то, что нас окружает, немного лучше.
Всего в программе «Лістападзіка» 8 картин. Это фильмы из Канады, Индии, Германии, Норвегии… Все они рассчитаны на семейный просмотр. И помогают детям оторваться от гаджетов, а взрослым понять, что волнует юного зрителя.
Отборщики фильмов в рамках «Лістападзіка» обещают серьезные темы. Это не игра в поддавки. Другое дело, что эти темы поданы детьми – чтобы детская аудитория восприняла их легче. Все кинопоказы пройдут в «Пионере» до 5 ноября.
10 фильмов, которые стоит посмотреть на кинофестивале «Лістапад»
Томас Хайнеманн, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» (Германия):
Для меня главный критерий оценки фильмов «Лістападзіка» – когда картина захватывает. Если она захватывает меня, я надеюсь, она захватит и детей. И я предвкушаю много хороших работ в этом смысле.
А основная программа «Лістапада» 2 ноября представлена фильмом «Мысленный волк» от российского режиссера Валерии Гай Германики. Его показ прошел в кинотеатре «Центральный».
Вне конкурса показывают «Одной волшебной ночью». За роль Мари Кьяра Мастроянни получила приз в Каннах.
Мировое величие Канн. Выставка фотографий звёзд мирового кино и шоу-бизнеса открылась на «Лістападзе-2019»
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Сегодня в одном из кинотеатров Минска прошел показ документальной картины, посвященной 40-летнему юбилею цикла фильмов «Чужой» от Риддли Скотта. Режиссер Александр Филипп собрал малоизвестные факты о съемках культовых фильмов ужаса, сняв собственную оригинальную историю.
Завтра, 3 ноября, основной конкурс «Лістапада» будет представлен драмой «Прощай, сын мой» из Китая. Лента повествует о семье рабочих металлургического завода, которые по-своему обошли правило Поднебесной «Одна семья – один ребенок». Всего же в рамках фестиваля завтра покажут 29 картин.