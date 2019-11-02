«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»

Новости Беларуси. Минск продолжает погружаться в атмосферу «Лістапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26-й по счету кинофестиваль открылся накануне. А 2 ноября стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории.

Титульной картиной «Лістападзіка-2019» стала немецкая лента Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Всего же в программе конкурса 8 кинолент. Все они рассчитаны на семейный просмотр.

О том, что ожидает маленьких зрителей – материал Дмитрия Бояровича.

Вслед за взрослым «Лістападам» в Минске открылся детский «Лістападзік». Конкурсу дала старт картина Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Это история девочки, которая пытается доказать: даже ребенку – пусть и на время – под силу сделать то, что нас окружает, немного лучше.