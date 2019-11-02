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«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»

02 ноября 2019 16:04
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Новости Беларуси. Минск продолжает погружаться в атмосферу «Лістапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26-й по счету кинофестиваль открылся накануне. А 2 ноября стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории.

Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-1

Титульной картиной «Лістападзіка-2019» стала немецкая лента Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Всего же в программе конкурса 8 кинолент. Все они рассчитаны на семейный просмотр.

О том, что ожидает маленьких зрителей – материал Дмитрия Бояровича.

Вслед за взрослым «Лістападам» в Минске открылся детский «Лістападзік». Конкурсу дала старт картина Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Это история девочки, которая пытается доказать: даже ребенку – пусть и на время – под силу сделать то, что нас окружает, немного лучше.

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-4

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-6

Всего в программе «Лістападзіка» 8 картин. Это фильмы из Канады, Индии, Германии, Норвегии… Все они рассчитаны на семейный просмотр. И помогают детям оторваться от гаджетов, а взрослым понять, что волнует юного зрителя.

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-9

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-11

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-13

Отборщики фильмов в рамках «Лістападзіка» обещают серьезные темы. Это не игра в поддавки. Другое дело, что эти темы поданы детьми – чтобы детская аудитория восприняла их легче. Все кинопоказы пройдут в «Пионере» до 5 ноября.

10 фильмов, которые стоит посмотреть на кинофестивале «Лістапад»

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-16

Томас Хайнеманн, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» (Германия):
Для меня главный критерий оценки фильмов «Лістападзіка» – когда картина захватывает. Если она захватывает меня, я надеюсь, она захватит и детей. И я предвкушаю много хороших работ в этом смысле.

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-19

А основная программа «Лістапада» 2 ноября представлена фильмом «Мысленный волк» от российского режиссера Валерии Гай Германики. Его показ прошел в кинотеатре «Центральный».

Вне конкурса показывают «Одной волшебной ночью». За роль Мари Кьяра Мастроянни получила приз в Каннах.

Мировое величие Канн. Выставка фотографий звёзд мирового кино и шоу-бизнеса открылась на «Лістападзе-2019»

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-22

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Сегодня в одном из кинотеатров Минска прошел показ документальной картины, посвященной 40-летнему юбилею цикла фильмов «Чужой» от Риддли Скотта. Режиссер Александр Филипп собрал малоизвестные факты о съемках культовых фильмов ужаса, сняв собственную оригинальную историю.

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-25

Завтра, 3 ноября, основной конкурс «Лістапада» будет представлен драмой «Прощай, сын мой» из Китая. Лента повествует о семье рабочих металлургического завода, которые по-своему обошли правило Поднебесной «Одна семья – один ребенок». Всего же в рамках фестиваля завтра покажут 29 картин.

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»-28

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Дмитрий Боярович # Томас Хайнеманн # Фотофакт

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