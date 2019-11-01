Мировое величие Канн. Выставка фотографий звёзд мирового кино и шоу-бизнеса открылась на «Лістападзе-2019»

Новости Беларуси. В 2019 году на «Лістападзе» зрителей ждет самое настоящее выставочное комбо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представят мировое величие Канн. Выставка уникальных оригинальных фотографий звезд мирового кино и шоу-бизнеса, созданных известными белорусскими журналистами и фотографами Олегом Лукашевичем и Александром Алексеевым открылась в Минске. В экспозиции представлены эксклюзивные съемки со звездами, фрагменты видеоинтервью, сделанных авторами во время работы на кинофестивалях.

Неповторимость выставки не только в содержании, но и в том, что она создавалась именно белорусскими фотохудожниками на протяжении более 20 лет. Архив, включающий автографы звезд, переписку, подарки, редкие каталоги, буклеты, афиши, билеты и аккредитации на мировые премьеры фильмов, будет впервые доступен для широкой публики. Показ ленты «Отец» пройдёт сразу после церемонии открытия Международного кинофестиваля «Лістапад»

Мария Погорелова, посетительница выставки:

Откровенно говоря, я понимаю, какой большой труд стоит за каждым кадром, потому что в рамках фестиваля конкуренция за внимание звезды очень высокая. И поэтому сделать кадры для фотографа действительно сложная задача. Я впечатлена работами ребят и очень приятно знать, что у нас в республике есть такие фотографы, которые смогли это сделать.

Александр Алексеев, соавтор проекта «Stars / Знаменитости»:

Сначала это был как личной архив. Спустя несколько лет мы поняли, что у нас копится материала намного больше, и это действительно может быть очень интересный проект, который потом, когда дойдет до своего логического завершения, можно представить зрителю.