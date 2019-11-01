На бутылках, из чулка. Редкую технику создания кукол возрождают в Березинском районе

Новости Беларуси. Таланты Минщины. Уникальную технику изготовления кукол и игрушек возрождают в Березинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мастер Татьяна Толочина уже несколько десятков лет воспитывает в школьниках любовь к малой родине и учит создавать своими руками уникальные произведения.