Кино для каждого. В Минске открылся XXVI Международный кинофестиваль «Лістапад»

Новости Беларуси. В Минске открылся Международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам форума направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что «Лістапад» занимает особое место в современной культуре. 26-й по счету кинофорум пройдет под слоганом «К радости». Таким образом, отдавая дань памяти шведскому режиссеру Ингмару Бергману. В 2019 году зрителям покажут 154 фильма из 50 стран. Что и где посмотреть расскажет Дмитрий Боярович.

Вместо красной дорожки – съемочный павильон. XXVI-й «Листопад» вновь собирает гостей. В этот раз чтобы попасть на церемонию, им приходилось пройти через объективы камер. Каждый смог почувствовать себя актером. И конечно же, стать свидетелем главной традиции фестиваля.

«Лістапад» открылся болгарской драмой «Отец». У фильма уже богатый послужной список. Чего стоит только главная награда фестиваля в Карловых Варах. Режиссерский дуэт Грозевой и Вылчанова давно стал гарантией неожиданного кино.

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Это действительно кино, которое может нравится очень широкой аудитории. Вместе стем это кино, которое имеет много тонких нюансов, которое позволит и более избирательной публике отнестись с большим интересом.

В основном конкурсе зрители увидят 12 картин. Киноманы ждут «Раскрашенную птицу» – самый жесткий фильм года. А еще «Атлантиду» Виталия Васяновича, которая удостоилась наград в Венеции, наряду с «Джокером» и «Делом Дрейфуса».

Примечательно, что почти все авторы приедут в Минск. Кроме, разве что Валерии Гай-Германики. Скандальный российский режиссер представляет на «Лістападзе» «Мысленного волка».

Карлос Кинтела, председатель жюри основного конкурса игрового кино:

У меня будет 12 слепых свиданий с картинами основного конкурса. Я специально не смотрел их до этого. Я постараюсь быть не предвзятым, не обращать внимания на собственный вкус, а руководствоваться лишь профессиональной оценкой.

Свен Холлебеке, член международного жюри Fipresci:

Программа этого года состоит из фильмов, снятых талантливыми режиссерами. Меня радует, что «Лiстапад» фокусируется на кинематографе Восточной Европы. И эти фильмы действительно уникальны, они, может быть, не так популярны как голливудские блокбастеры, но для меня важно, что они сближают разные культуры.

Национальный конкурс игрового кино – это 5 картин. Камерная драма, эмо-хоррор, экранизация романа одного из самых эпатажных белорусских писателей – Виктора Мартиновича. Покажут и фильм о белорусской школе, современных подростках, их страхах и предрассудках от режиссера Влады Сеньковой.

Николай Лавренюк, координатор Национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

В этом году очень сильная, интересная программа Национального конкурса. Фильмов 20, в том числе 9 документальных. Замечательная программа, где представлены фестивальные хиты и в то же время новые работы.

Внеконкурсная программа удивляет: здесь и самый феминистский фильм года («Портрет девушки в огне» называют важнейшей работой Селин Сьямма); и новая картина Ксавье Долана – обладателя Гран-при в Каннах; и «Правда» с Катрин Денёв в главной роли от Хирокадзу Корээда. Если вы вдруг не знаете этих имен – самое время восполнить пробелы.