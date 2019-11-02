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Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины

02 ноября 2019 11:57
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Новости Беларуси. Минск продолжает погружаться в атмосферу «Лістапада». 26-й по счету кинофестиваль открылся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины-1

Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины-3

А 2 ноября стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории. Титульной картиной «Лістападзіка-2019» стала немецкая лента Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Это трогательная история девочки, которая всеми силами пытается доказать, что даже ребенок способен изменить мир. Эта лента уже была признана лучшей на кинофестивалях в Германии, Италии и Чехии.

Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины-6

Мы ожидаем очень интересного фильма, потому что «Лістападзік» – это всегда что-то значимое, интересное и яркое.

Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины-9

Вообще это уникальное явление – этот фестиваль, и для деток очень интересно. Мы очень рассчитываем, что получим необыкновенные эмоции от этого фильма, а дети узнают много нового для себя.

Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины-12

Клара Суарес, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:
Все фильмы конкурсной программы «Лістападзіка» объединяет детство, оно у всех разное, на разных континентах и в странах. Для меня очень важно, чтобы фильм был трогательный и познавательный. Тогда он в силах получить главный приз.

Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины-15

Всего в программе «Лістападзіка» 8 картин. Представленные здесь художественные и анимационные ленты рассчитаны на семейный просмотр. Они помогают детям оторваться от гаджетов, а взрослым понять, что волнует юного зрителя.

Показы продлятся до 5 ноября в кинотеатре «Пионер».

Кино для каждого. В Минске открылся XXVI Международный кинофестиваль «Лістапад»

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Клара Суарес # Фотофакт

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