Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины

Новости Беларуси. Минск продолжает погружаться в атмосферу «Лістапада». 26-й по счету кинофестиваль открылся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А 2 ноября стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории. Титульной картиной «Лістападзіка-2019» стала немецкая лента Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Это трогательная история девочки, которая всеми силами пытается доказать, что даже ребенок способен изменить мир. Эта лента уже была признана лучшей на кинофестивалях в Германии, Италии и Чехии.

Мы ожидаем очень интересного фильма, потому что «Лістападзік» – это всегда что-то значимое, интересное и яркое.

Вообще это уникальное явление – этот фестиваль, и для деток очень интересно. Мы очень рассчитываем, что получим необыкновенные эмоции от этого фильма, а дети узнают много нового для себя.

Клара Суарес, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:

Все фильмы конкурсной программы «Лістападзіка» объединяет детство, оно у всех разное, на разных континентах и в странах. Для меня очень важно, чтобы фильм был трогательный и познавательный. Тогда он в силах получить главный приз.