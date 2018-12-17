«Кинотеатр специально был открыт к премьере «першай нацыянальнай фільмы». С чего начиналось белорусское кино

В этом году белорусской киностудии исполняется 94 года. Но свои «братья Люмьер» появились в столице гораздо раньше. Позволить себе подобное увлечение могли лишь люди обеспеченные. Так, предприниматель Рихард Штремер не просто был владельцем самого первого минского кинотеатра, но и даже начал снимать своё кино.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Первым кинофильмом является «Хроника учений Минского вольного пожарного товарищества», которое было снято Штремером на месте возле пожарного депо, и это велотрек в городском саду – сегодняшний парк Горького. Позже Штремер снимет ещё несколько кинолент с такими, очень интригующими названиями: «Экскаватор – адская машина за Брестским вокзалом», «Пожар в Минске на Полицейской улице». По названиям можно догадаться, что снимали на те темы, которые могли привлечь массы.

Тогда для показов фильмов использовали динамо-машины на мазуте, а публика любила подымить. Беда не заставила себя ждать: в 1909 году во время пожара пострадало 10 зрителей, после чего возле минских кинотеатров стали дежурить пожарные. Вскоре Рихард Штремер открыл кинотеатр «Эден».

Он был оборудован по последнему слову техники и стал самым фешенебельным местечком в городе. Там в 1912 году минчане увидели настоящий шедевр, снятый хозяином заведения, – «Хронику проезда автогонщиков по маршруту Петербург-Минск-Москва». «Буратино» в Красном костёле и дом Янковского, Ерёменко и Станюты: экскурсия по Минску кинематографическому

Роман Абрамчук:

Обратимся к иным белорусским кинопроизводителям: это предприниматели Слепян и Лившиц, их кинотеатр «Гигант» находился напротив теперешнего кинотеатра «Центральный». Один из фильм был посвящен полётам известного авиатора Уточкина. Дело в том, что этот полёт состоялся в мае 1911 года на Комаровском поле. Это была настоящая взлётная полоса, которую обступили зрители, по рублю за человека был вход. Отважных желающих он брал с собой, и таким образом старался всех заразить авиаторством. После Октябрьской революции диктовать репертуар стали большевики. 17 декабря 1924 года было создано «Белгоскино» – государственное Управление по делам кино при Народном Комиссариате просвещения БССР. Но в 1928 году из-за отсутствия технической и творческой базы оно трансформировалась в студию художественных фильмов «Советская Беларусь» в Ленинграде. Именно такие подписи можно найти на ретро-плакатах первых белорусских фильмов. «Реанимировали из небытия, представляем впервые за 75 лет»: киноплакаты 20-30-х годов показывают в минском музее В январе 1925 года в списке «Белгоскино» на отечественную премьеру претендовало несколько художественных лент. Номером один был герой тогдашней белорусизации «Кастусь Калиновский». Но реалии оказались куда суровее.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Не было ни одного профессионального режиссёра, операторов, сценаристов. Первым, кого удалось, скажем, завербовать, стал режиссёр Юрий Тарич, который согласился реализовывать проект «Свинопас», положено в его основу произведение Михася Чарота, позднее стало называться «Лесной былью» История кинозалов Минска: дежурство пожарных у кинотеатров и демонстрация фильмов в настоящем самолете Но и здесь не срослось. Параллельно молодому режиссёру предлагают реализовать его давний замысел – драму «Крылья холопа» про эпоху Ивана Грозного. «Лесная быль» отошла на второй план. Юрий Тарич не просто переключился, он попросту исчез с глаз руководства «Белгоскино», с головой ушёл в другую картину. Но производство требует жертв. Совершенно неожиданно стать первенцем белорусского кинопроката честь выпала научно-просветительскому фильму под кодовым названием «Убитая жизнью».

Игорь Авдеев:

Этот фильм первым пошел в производство. Снимался он исключительно в Москве. «Белгоскино» финансировало этот проект. Вся съёмочная группа – московская. Премьера состоялась лишь в феврале 1927 года в Москве. А вот «Лесную быль» от неуловимого Тарича минчане увидели-таки на пару месяцев раньше – 25 декабря 1926 года. «Первый национальный фильм!», – пестрили тогдашние газеты… Съемки проходили в посёлке Прилуки. Кульминация фильма – освобождение Красной Армией Минска. По мнению историков, этот эпизод снимали в районе Дома профсоюзов и окружного Дома офицеров.