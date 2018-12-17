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«Кинотеатр специально был открыт к премьере «першай нацыянальнай фільмы». С чего начиналось белорусское кино

17 декабря 2018 12:26
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В этом году белорусской киностудии исполняется 94 года. Но свои «братья Люмьер» появились в столице гораздо раньше. Позволить себе подобное увлечение могли лишь люди обеспеченные. Так, предприниматель Рихард Штремер не просто был владельцем самого первого минского кинотеатра, но и даже начал снимать своё кино.

«Кинотеатр специально был открыт к премьере «першай нацыянальнай фільмы». С чего начиналось белорусское кино-1

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:
Первым кинофильмом является «Хроника учений Минского вольного пожарного товарищества», которое было снято Штремером на месте возле пожарного депо, и это велотрек в городском саду – сегодняшний парк Горького.

Позже Штремер снимет ещё несколько кинолент с такими, очень интригующими названиями: «Экскаватор – адская машина за Брестским вокзалом», «Пожар в Минске на Полицейской улице». По названиям можно догадаться, что снимали на те темы, которые могли привлечь массы.

«Кинотеатр специально был открыт к премьере «першай нацыянальнай фільмы». С чего начиналось белорусское кино-4

Тогда для показов фильмов использовали динамо-машины на мазуте, а публика любила подымить. Беда не заставила себя ждать: в 1909 году во время пожара пострадало 10 зрителей, после чего возле минских кинотеатров стали дежурить пожарные. Вскоре Рихард Штремер открыл кинотеатр «Эден».

«Кинотеатр специально был открыт к премьере «першай нацыянальнай фільмы». С чего начиналось белорусское кино-7

Он был оборудован по последнему слову техники и стал самым  фешенебельным местечком в городе. Там в 1912 году минчане увидели настоящий шедевр, снятый хозяином заведения, – «Хронику проезда автогонщиков по маршруту Петербург-Минск-Москва».

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«Кинотеатр специально был открыт к премьере «першай нацыянальнай фільмы». С чего начиналось белорусское кино-10

Роман Абрамчук:
Обратимся к иным белорусским кинопроизводителям: это предприниматели Слепян и Лившиц, их кинотеатр «Гигант» находился напротив теперешнего кинотеатра «Центральный». Один из фильм был посвящен полётам известного авиатора Уточкина. Дело в том, что этот полёт состоялся в мае 1911 года на Комаровском поле. Это была настоящая взлётная полоса, которую обступили зрители, по рублю за человека был вход. Отважных желающих он брал с собой, и таким образом старался всех заразить авиаторством.

После Октябрьской революции диктовать репертуар стали большевики. 17 декабря 1924 года было создано «Белгоскино» – государственное Управление по делам кино при Народном Комиссариате просвещения БССР. Но в 1928 году из-за отсутствия технической и творческой базы оно трансформировалась в студию художественных фильмов «Советская Беларусь» в Ленинграде. Именно такие подписи можно найти на ретро-плакатах первых белорусских фильмов.

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В январе 1925 года в списке «Белгоскино» на отечественную премьеру претендовало несколько художественных лент. Номером один был герой тогдашней белорусизации «Кастусь Калиновский». Но реалии оказались куда суровее.

«Кинотеатр специально был открыт к премьере «першай нацыянальнай фільмы». С чего начиналось белорусское кино-13

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:
Не было ни одного профессионального режиссёра, операторов, сценаристов. Первым, кого удалось, скажем, завербовать, стал режиссёр Юрий Тарич, который согласился реализовывать проект «Свинопас», положено в его основу произведение Михася Чарота, позднее стало называться «Лесной былью»

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Но и здесь не срослось. Параллельно молодому режиссёру предлагают реализовать его давний замысел – драму «Крылья холопа» про эпоху Ивана Грозного. «Лесная быль» отошла на второй план. Юрий Тарич не просто переключился, он попросту исчез с глаз руководства «Белгоскино», с головой ушёл в другую картину.

Но производство требует жертв. Совершенно неожиданно стать первенцем белорусского кинопроката честь выпала научно-просветительскому фильму под кодовым названием «Убитая жизнью».

«Кинотеатр специально был открыт к премьере «першай нацыянальнай фільмы». С чего начиналось белорусское кино-16

Игорь Авдеев:
Этот фильм первым пошел в производство. Снимался он исключительно в Москве. «Белгоскино» финансировало этот проект. Вся съёмочная группа – московская.

Премьера состоялась лишь в феврале 1927 года в Москве. А вот «Лесную быль» от неуловимого Тарича минчане увидели-таки на пару месяцев раньше – 25 декабря 1926 года.

«Первый национальный фильм!», – пестрили тогдашние газеты… Съемки проходили в посёлке Прилуки. Кульминация фильма – освобождение Красной Армией Минска. По мнению историков, этот эпизод снимали в районе Дома профсоюзов и окружного Дома офицеров.

«Кинотеатр специально был открыт к премьере «першай нацыянальнай фільмы». С чего начиналось белорусское кино-19

Массовые сцены в фильме играют настоящие крестьяне. Костюмеров тогда не было, в кадре люди появлялись в своей собственной одежде. Оттого «Лесная быль» – настоящее путешествие в историю моды.

Игорь Авдеев:
Она была показана в новом кинотеатре «Культура». Он специально был открыт к первой премьере белорусского боевика, как писала пресса того времени, или же «Першай нацыянальнай фільмЫ». Слово «фильм» тогда было женского рода. 25 декабря 1926 года состоялась премьера по пригласительным билетам.

«Кинотеатр специально был открыт к премьере «першай нацыянальнай фільмы». С чего начиналось белорусское кино-22

# Кино # Культура # Роман Абрамчук

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