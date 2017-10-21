«Буратино» в Красном костёле и дом Янковского, Ерёменко и Станюты: экскурсия по Минску кинематографическому

Смотреть фильмы на «большом экране» в Беларуси начали в конце XIX века. В Минске первый кинотеатр заработал в 1900 году. Открыл его на Захарьевской улице предприниматель Рихард Штремер.

Хозяин электротеатра был «сам себе режиссёр» и в 1908 году начал снимать хронико-документальные фильмы. Первоначально чёрно-белые ленты демонстрировали при помощи слайдов, а некоторое время спустя появились движущиеся картинки без звука. Находился «первенец» на месте популярного ресторана быстрого питания на углу проспекта Независимости и улицы Ленина. Для того, чтобы показывать фильмы, там использовали динамо-машины на обыкновенном мазуте. В помещении стоял ужасный запах.

Добавьте к этому облака табачного дыма от мужской компании. В итоге 1909 году в кинотеатре произошел пожар. Пострадали 10 человек, после чего возле всех кинотеатров в Минске стали дежурить пожарные.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Уже в 1909 году немного дальше по улице Захарьевской, в следующем здании, открывается кинотеатр того же Штремера с названием «Эден» – это первый кинотеатр Минска.

Штремер начинает первым снимать кино и именно в Минске.



Сначала он снимал учения пожарной команды Минска, затем появилась лента «Экскаватор – адская машина за Брестским вокзалом». Появились ленты про храмовый костёльный праздник на минской «Кальварии».

Киношники того времени стремились к зрелищности – показать катаклизмы, катастрофы. И это очень подробно описывали в афишах – что увидит зритель: крушение поезда или работу того же экскаватора.

Хитовым местом для киногурманов в 1908-1909 годах стал кинотеатр «Модерн» на Губернаторской, 22. Сегодня это здание по адресу Ленина, 8. Владелец кинотеатра, некто Фрумкин, собрал несколько минских сюжетов о еврейской жизни в Северо-Западном крае Российской империи и поехал снимать большое кино в Париж. Центральная улица Захарьевская часто становилась площадкой для кинопоказов, здесь устраивали благотворительные сеансы в пользу приютов.

Так, с 1909 года минчане приходили смотреть фильмы в 88-й дом, в кинотеатр «Гигант». Кино постепенно становилось самым любимым видом отдыха у минчан, оно подкупало зрелищностью и очень низкими ценами: от 12 до 75 копеек за сеанс.

Кинозалы оборудовали даже в обычных квартирах, а частных электротеатров становилось всё больше.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Напротив универсама «Центральный» находится место бывшей лютеранской кирхи – немецкого храма. Здание было арендовано минскими предпринимателями, которые открыли там кинотеатр «Гигант».

Они активно проводили киносъемки, они сняли празднование юбилея Царского Села.

Именно они сняли авиаполёт легендарного Уточкина над Комаровским полем.

Он осуществил много полетов на собственно сделанных самолетах, летальных аппаратах в родной Одессе, где у него, кстати, был свой кинотеатр. Этот известный авиатор приехал в Минск, чтобы осуществить показательный авиаполёт над Комаровским полем.



На месте драматического театра имени Горького, что на Володарского, 7, когда-то располагалась хоральная синагога – настоящий шедевр архитектуры.

В нём после революции, в 20-е годы, обустроили кинотеатр «Культура». Так советская власть создавала новую религию – пропагандистскую. Именно здесь мы можем отмечать День рождения белорусского кино – 26 декабря 1926 года в этом зале состоялся премьерный показ нашего первого фильма «Лесная быль».



Съёмки проходили недалеко от Минска, в деревне Прилуки, рядом с дворцом графа Чапского.





Картина режиссёра Юрия Тарича была экранизирована по повести белорусского классика Михася Чарота «Свинопас». События разворачиваются в 1920 году во время польской оккупации. Юный разведчик Гришка со своей бравой подругой Гелькой помогают партизанам выследить врагов. Кульминация фильма – освобождение Красной армией Минска.

По мнению историков, этот эпизод снимали в районе Дома профсоюзов и Центрального дома офицеров.





Именно на этом подъёме запечатлели сцену восставших против поляков минчан.

Интересно, что массовые сцены в фильме играют настоящие крестьяне, а не профессиональные актёры. «Первый национальный фильм» – такой заголовок пестрил в афишах и газетах того времени.

Съёмочные павильоны оборудовали даже в Красном костёле. Место знало знаковым в кинематографической истории Минска.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

В этих павильонах уже в послевоенное время снимались такие белорусские фильмы, как «Константин Заслонов» и «Часы остановились в полночь», а в 1975 здесь произошла всесоюзная премьера «Буратино».

Старшее поколение хорошо помнит это здание именно, как Дом кино, где проходили позже кинопросмотры, встречи с кинорежиссёрами, в башне костёльной находился музей. Также известна история, как это здание чуть не перестало существовать, чуть не было взорвано.

Товарищ Мазуров, которому очень нравился панорамный кинотеатр в Москве, приехал в Минск и захотел построить именно такой, и хотели именно здесь его построить, и он предлагал разрушить этот костёл, но так получилось, что и финансирование не было получено, и сам Мазуров был переведён в Москву.

До войны своей технической базы у белорусского кинематографа не было, творческие группы «квартировались» в Москве и Ленинграде. Поэтому узнать в старинных чёрно-белых лентах родные места и Минск довольно сложно, но возможно.

Так, география фильма «Кастусь Калиновский», выпущенного в 1928 году, на царских поместьях и городе Пушкине не остановилась.Минчане могут узнать в картине родные улочки. Финальные сцены казни Калиновского, которая, как известно, проходила в Вильно, снимали в районе Пищаловского замка.



Кассовые сборы фильма побили все зарубежные и отечественные показы, которые проходили с начала 20-ых годов в столичных кинотеатрах. Минчане с восторгом наблюдали за легендарным восстанием 1863 года и приключениями отечественного героя.



Режиссёр идеально подобрал актера Симонова на главную роль: мужественный и энергичный, он отлично передал образ Кастуся.

Но не только в этом фильме засветился Пищаловский замок. Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Наша тюрьма сыграла роль перуанской тюрьмы в фильме «Лима. Нарушая молчание» – это американский боевик, снятый еврейским кинорежиссёром про восстание в столице Перу – Лиме. За главным героем гонятся, причём, всё это на улицах Минска, в Верхнем городе. Забавно видеть Верхний город 90-ых в американском боевике.

В том числе, тюрьма, украшенная пальмами.





Оператором был известный белорусский кинорежиссёр, который снимал советские кинофильмы – Юрий Марухин.

В 1942-43 годах немцы открыли в оккупированном Минске кинотеатр.

Уже через 10 дней после окончания войны он продолжил действовать, за что ему дали символичное название – «Первый». Находился кинотеатр во дворике современной гостиницы «Минск» и выходил фасадом на улицу Володарского.



Деревянное здание в псевдоготическом стиле располагало некомфортным залом, но потрясающей акустикой, чем охотно пользовались некоторые артисты и записывали в зале звук. Следующий пункт в нашей экскурсии – Независимости, 19 – дом, в котором расположен сегодня книжный магазин.

Мемориальные доски на нём сообщают об известных деятелях белорусского кинематографа.

Так, в числе жителей этого дома – один из первых наших кинорежиссёров Владимир Корш-Саблин, который был ассистентом Эйзенштейна, и снял известный фильм «Константин Заслонов».

Также квартиранткой этого дома была замечательная актриса Стефания Станюта. И, хоть кинослава к ней пришла довольно поздно, в белорусском кино сохранилось около 70 её уникальных образов. Также здесь жили Николай Ерёменко, Александр Ефремов и Олег Янковский, который любил хипповать по столичному «Бродвею», и не думал, что кинематограф крепко свяжет его с этим местом.



Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Наш чудесный ГУМ, здание, построенный в начале 50-ых годов архитекторами Гегартом и Мелеги. Создатели фильма «Стиляги» очень правильно выбрали именно этот план, этот фасад для съёмок сцен из 50-ых годов, там он играет роль коктейль-холла, модного для московских «Стиляг» места.

Нужно сказать про актёра Олега Янковского, который снялся в этом фильме, а также чья жизнь тесно связана с Минском. Он учился в двух школах Минска, причём, плохо учился, поэтому не в одной, а в двух. Очень любил играть в футбол в парке Горького, тут была первая любовь парня, и первый театральный дебют – он сыграл в спектакле «Барабанщица», и, как вспоминал сам, во время этой роли, где он заменял другого актёра, он почувствовал веру в свои творческие силы

Район нынешней Немиги и набережная Свислочи – любимые точки для съёмок режиссёров прошлого века.

В фильме «Кастусь Калиновский», например, можно увидеть, каким до войны был Верхний город.



В месте под названием «тёмные магазины» среди многочисленных домиков пролегала самая узкая улица Минска, позже ей дали имя Козьмодемьяновская, в честь находившего рядом одноимённого храма.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Мы находимся на территории старой Немиги, к сожалению сам квартал не сохранился, был разрушен в начале 70-ых годов. Кстати, именно в период сноса здесь снимался известный телесериал про освобождение от оккупации «Руины стреляют в упор». Кинорежиссёру нужны были планы города полуразрушенного, и поскольку Немига была отдана под разрушение, он нашёл здесь эти планы. По улице ездили танки, ходили немецкие и советские солдаты.





Моя мама рассказывала, когда работала в этом здании по соседству, что сотрудники шутили – немцы снова в городе.

В 90-ые на втором этаже торгового дома снимали выразительную сцену из фильма «Эпилог» Игоря Добролюбова. Режиссёр показал непростую судьбу белорусской интеллигенции в годы перестройки.

Когда национальный писатель вынужден бродить по городу и продавать свои книги с автографом.





И именно отсюда тянется тонкая нить семейной истории одной минской семьи, которая сыграла очень значимую роль в мировом кинематографе.



Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Здесь в 1880-ые годы жила семья Мелтцеров. И у Якова, и Сары Мелтцер родился сын Лазарь. Через 2 года после рождения мальчика семья переехала в Канаду, боялись погромов в царской Росии.

Там Лазарь Мелтцер поменял своё имя на Луис Майер.





Стал известным кинопродюсером, основателем компании Metro-Goldwyn-Mayer и инициатором вручения премии «Оскар» в 20-ые годы.