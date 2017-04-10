История кинозалов Минска: дежурство пожарных у кинотеатров и демонстрация фильмов в настоящем самолете

Смотреть фильмы на большом экране в Беларуси начали в конце XIX века. В Минске же первый кинотеатр заработал в 1900 году. Его открыл предприниматель Рихард Штремер на Захарьевской улице (сегодня на этом месте ресторан быстрого питания на углу проспекта Независимости и улицы Ленина). Хозяин электротеатра был сам себе режиссер и в 1908 году начал снимать хронико-документальные фильмы. Первоначально черно-белые ленты демонстрировали при помощи слайдов, а спустя время появились движущиеся картинки без звука. Для того, чтобы показать фильмы, использовали динамо-машины на обыкновенном мазуте. Только представьте, какой ужасный запах был в помещении. Добавьте к этому облака табачного дыма от мужской половины зрителей. В таких условиях ждать беды пришлось недолго.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Было множество предупреждений кинотеатрам сделано от городских властей. Однако в 1909 году в кинотеатре произошел пожар и среди пострадавших было действительно 10 человек, после чего возле всех кинотеатров в Минске дежурили пожарные. Также на Захарьевской располагался первоклассный кинотеатр «Эден». Он считался самым фешенебельным в дореволюционном Минске, потому что там работала новейшая аппаратура, привезенная из США и Германии.

Хитовым местом для киногурманов в 1908-1909 годах стал кинотеатр «Модерн» на Губернаторской, 22. Сегодня на этом месте здание по адресу Ленина, 8. Владелец кинотеатра, некто Фрумкин, также принимал участие в создании большого кино. Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Собрал несколько сюжетов, отснятых здесь, в Минске, о еврейской жизни в Северо-Западном крае Российской империи, и поехал снимать более полное кино во французском Париже. Любопытно, что у него получился фильм, который иллюстрировал быт еврейского населения здесь, на территории Беларуси. С 1909 года минчане приходили смотреть фильмы в 88-й дом в кинотеатр «Гигант». Сегодня на этом месте здание на углу проспекта Независимости, 22 и улицы Энгельса. В то время обзаводиться собственными камерами стало довольно прибыльно и модно. И «Гигант» не стал исключением. Вообще, кино постепенно становилось самым любимым видом отдыха у минчан, оно подкупало зрелищностью и очень низкими ценами: билеты стоили от 12 до 75 копеек.

Залы открывали даже в обычных квартирах, а частных электротеатров становилось все больше. Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

После революции, после 1918 года и национализации всех кинотеатров, там располагался в немного перестроенном здании кинотеатр «Красная звезда», где был продемонстрирован первый звуковой фильм в городе Минске. На месте драматического театра имени Горького, что на Володарского, 7, когда-то располагалась хоральная синагога – настоящий шедевр архитектуры. В нем после революции в 20-е годы обустроили кинотеатр «Культура», в котором 26 декабря 1926 года состоялся премьерный показ нашего первого белорусского фильма «Лесная быль».

Съемки проходили недалеко от Минска в деревне Прилуки, рядом с сохранившимся дворцом графа Чапского. Картина режиссера Юрия Тарича была экранизацией по повести белорусского классика Михася Чарота «Свинопас», и первоначально так и называлась. События в фильме разворачиваются в 1920 году во время оккупации Беларуси поляками. Юный разведчик Гришка со своей бравой подругой Гелькой помогают партизанам выследить оккупантов и расправиться с врагами. Кульминация фильма – освобождение Красной армией Минска. По мнению ряда историков, этот эпизод снимали в нашем городе в районе нынешней Октябрьской площади. Именно на этом подъеме запечатлели сцену восставших против поляков минчан.

Интересно, что массовые сцены в фильме играют настоящие крестьяне, непрофессиональные актеры. «Первый национальный фильм» – такой заголовок пестрил в афишах и газетах того времени. В 1936 году построили Окружной дом офицеров. На военных фото видно, что в его стенах находился кинотеатр «Soldaten-kino».

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

В годы Великой Отечественной войны немцы в оккупированном Минске также построили кинотеатр, который впоследствии после войны был переоткрыт под названием «Первый». Просуществовал он совершенно недолго, пока в Минске не появился кинотеатр «Победа». А вот кинотеатр «Первый» находился во дворике, где сегодня находится гостиница «Минск», выходил фасадом на улицу Володарского. К сожалению, здание этого кинотеатра не сохранилось. Даже в годы оккупации фильмы не переставали показывать. Пример тому – кинотеатр «Беларусь», который начал работать в декабре 1944 года. Он располагался на улице Островской (сегодня это Раковская, 24).

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

В бывшей синагоге Зальцмана располагался совершенно небольшой немецкий кинотеатр. И вот уже после войны, после освобождения Беларуси, в 1944 году кинотеатр был переоткрыт под названием «Беларусь». И долгое время находился там, в этом здании. Смеялись и плакали над захватывающими сюжетами в «Беларуси» минчане до 1961 года. Старое здание часто протекало и доставляло зрителям немало хлопот. Так, «Беларусь» переехала в другое здание на Юбилейной площади. А в 2006 году началась новая история нового кинотеатра со старым названием. А вот на месте кинотератр «Октябрь» раньше находился другой кинотеатр. С 1952 года здесь показывал фильмы кинозал «Зорка».

В первой половине 70-ых здание снесли для постройки нового современного кинотеатра.

Насладиться кинопросмотром после чудесной прогулки по парку – привычный маршрут для минчан середины прошлого века. В 50-е годы в парке Горького и парке Челюскинцев действовали деревянные кинотеатры – «Летний» и «Радуга».

Так, с эскимо у большого экрана проводили свое лето лето многие школьники, билеты стоили копейки. Кинотеатр «Радуга» был спроктирован архитектором Георгием Сысоевым. Этот кинотеатр можно увидеть в детском фильме «Капитан сорви-голова» 1979 года. Братья-близнецы Леша и Саша Завитайкины весело проводят каникулы и прогуливаются возле летнего кинотеатра. Горожане называли это место третьим экраном. Здесь можно было увидеть ленты, которые уже прошли в главных кинотеатрах. Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Судьба этих кинотеатров была неутешительной и абсолютно разной. Кинотеатр «Радуга», который находился в парке Челюскинцев, в 90-е снесли для того, чтобы реконструировать сам парк. А «Летний» в мае 1975 года сгорел. Также в парке Горького, ближе к улице Первомайской, с 1963 года работал необыкновенный кинотеатр «Пятый океан», который находился в настоящем самолете «Ли-2».

Помимо собственно кинотеатров в Минске в прошлом веке действовали кинозалы в различных ДК – их насчитывалось более 10. К примеру, кинозал в ДК тонкосуконного комбината, который показывал фильмы с 1930-х годов, работал в перестроенном в 80-е здании Театра музыкальной комедии.

В 30-е годы в Красном костеле действовал один из павильонов киностудии «Советская Беларусь». А после войны, в 1975 году, в святыне открыли кинозал Дома кино. Причем в самой высокой башне-звоннице находился музей кинематографа, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

В 1990 году костел вернули верующим. И на самом деле был момент, когда костел могли спокойно снести для того, чтобы построить здесь самый передовой кинотеатр. Также во время того, когда Красный костел переделывали под Дом кино, коллектив белорусских художников выполнил специальные витражи, которые сохранились до сегодняшнего дня. Это лишь немногие из столичных кинотеатров прошлого века.