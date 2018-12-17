Лауреаты Национальной кинопремии Беларуси станут известны 17 декабря

Новости Беларуси. Главное культурное событие дня и без преувеличения интрига года для кинематографистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 декабря станут известны имена победителей первой Национальной кинопремии Беларуси.



Этот пилотный проект уже назвали отечественным «Оскаром».

Заветные статуэтки в виде кинопленки с папоротником получат 20 лучших работ отечественных представителей «фабрики грез». Их отобрали из 167 заявок.