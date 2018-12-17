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Лауреаты Национальной кинопремии Беларуси станут известны 17 декабря

17 декабря 2018 07:13
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Новости Беларуси. Главное культурное событие дня и без преувеличения интрига года для кинематографистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 декабря станут известны имена победителей первой Национальной кинопремии Беларуси.

Этот пилотный проект уже назвали отечественным «Оскаром».

Лауреаты Национальной кинопремии Беларуси станут известны 17 декабря-1

Заветные статуэтки в виде кинопленки с папоротником получат 20 лучших работ отечественных представителей «фабрики грез». Их отобрали из 167 заявок.    

Лауреаты Национальной кинопремии Беларуси станут известны 17 декабря-4


Организаторы уверены, что благодаря кинопремии, белорусский кинематограф будет динамичнее развиваться, а отечественные специалисты получат заслуженные награды и поощрения за свой труд и талант.     

# Кинопремии # Культура # Фотофакт

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