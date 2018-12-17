«Реанимировали из небытия, представляем впервые за 75 лет»: киноплакаты 20-30-х годов показывают в минском музее

Выставку афиш и плакатов 20-30-ых годов прошлого века в Музее истории белорусского кино зрители смогут оценить вплоть до начала января, рассказали в программе «Минск и минчане».
Выставку афиш и плакатов 20-30-ых годов прошлого века в Музее истории белорусского кино зрители смогут оценить вплоть до начала января, рассказали в программе «Минск и минчане».
Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:
Мы фактически реанимировали эту коллекцию из небытия, представим её публике впервые за последние 75 лет. Публика увидит не только сами плакаты, но и познакомится с биографиями авторов этих плакатов. Посмотрят фрагменты этих фильмов и услышат оригинальную фонограмму.
Спешите окунуться в белорусскую муви-летопись! Ведь настоящий шедевр никогда не станет старомодным.