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«Реанимировали из небытия, представляем впервые за 75 лет»: киноплакаты 20-30-х годов показывают в минском музее

17 декабря 2018 12:26
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Выставку афиш и плакатов 20-30-ых годов прошлого века в Музее истории белорусского кино зрители смогут оценить вплоть до начала января, рассказали в программе «Минск и минчане».

«Реанимировали из небытия, представляем впервые за 75 лет»: киноплакаты 20-30-х годов показывают в минском музее-1

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:
Мы фактически реанимировали эту коллекцию из небытия, представим её публике впервые за последние 75 лет. Публика увидит не только сами плакаты, но и познакомится с биографиями авторов этих плакатов. Посмотрят фрагменты этих фильмов и услышат оригинальную фонограмму.

«Реанимировали из небытия, представляем впервые за 75 лет»: киноплакаты 20-30-х годов показывают в минском музее-4

«Реанимировали из небытия, представляем впервые за 75 лет»: киноплакаты 20-30-х годов показывают в минском музее-6

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# Кино # Культура # Игорь Авдеев

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