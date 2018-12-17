Уникальную выставку батлеек из Кракова увидят брестчане

Новости Беларуси. Изысканные макеты дворцов, соборов и костелов. Самые яркие батлейки Исторического музея Кракова на время зимних праздников прописались в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего привезли 15 работ – победителей ежегодного конкурса.

Авторы батлеек – польские ремесленники и архитекторы. На изготовление одной такой работы даже у опытных мастеров уходит почти год. В ход идут самые разные материалы: от дерева и тканей до значков и бисера.

Большинство из экспонатов имеют внутри сложные механизмы, позволяющие фигурам двигаться. Сама же традиция краковских батлеек уходит своими корнями в XVIII век. И главная ее особенность – элементы архитектуры города.

Анна Суховяк, заместитель директора Исторического музея Кракова (Польша):

Традиция изготовления батлеек пошла от краковских каменщиков. Летом у них было много работы, а зимой – совсем мало. И они строили такие большие батлейки, даже выше, чем эти. На лицевой части располагались небольшие фигурки. Вот они и ходили с этими батлейками и показывали различные представления, зарабатывая деньги. А поскольку это были каменщики, то особенностью краковских батлеек стали элементы архитектуры.

Алла Россинская, старший научный сотрудник музея «Спасенные художественные ценности»:

Мы видим, что они используют самые разные подручные материалы, и видим эту шопку в развитии. Вместо традиционной шопки приходит механизированная и электрифицированная, многоярусная.