Кинонеделя «Туровская осень», посвященная знаменитому режиссеру Виктору Турову, стартовала в Могилеве

Новости Беларуси. В Могилеве – «Туровская осень». Вся нынешняя неделя здесь повещена памяти известного белорусского кинорежиссера Виктора Турова. Его картины принесли мировую славу отечественному кинематографу, а дебютная лента «Через кладбище», по мнению ЮНЕСКО, вошла в сотню наиболее значимых фильмов мира.

За свою короткую творческую жизнь Виктор Туров снял 26 фильмов, которые внесены в золотой фонд белорусского кино. Многие из них удостоены наград самых престижных кинофестивалей. Имя режиссера внесено в топ-50 лучших за всю историю кинематографа.

Белорусскому актеру и режиссеру Александру Анисимову в юности посчастливилось стать учеником Виктора Турова. Во многом, признается Александр, частые встречи, уроки мастерства и повлияли на выбор будущей профессии. Воодушевленный просмотром дебютного фильма Турова «Через кладбище», начинающий автор даже посвятил киномастеру одну из своих первых работ.

Александр Анисимов, режиссер документального и игрового кино:

Фильм «Через кладбище», который меня просто потряс в свое время. По опросам ЮНЕСКО он вошел в 100 лучших фильмов о войне. И я сделал документальный фильм о фильме. И для меня это было донью памяти мастеру.

Сегодня, в дни проведения на родине легендарного режиссера – Могилеве – «Туровской осенней кинонедели» – о нем вспоминают с трепетом и родные, и коллеги. Дмитрию Зайцеву посчастливилось больше десятка лет работать оператором на съемках фильмов Виктора Тимофеевича.

Дмитрий Зайцев, заслуженный деятель искусств БССР:

Это пример того, что жить нужно так, чтобы доставлять людям наслаждение, радость.

Елена Турова, дочь Виктора Турова:

Хочется поклониться этому городу, который помнит своего человека, представителя, знаменитого сына, который сделал столько не только для этого города, а для нашей страны.

Открытие кинонедели по традиции совпадает с Днем рождения кинорежиссера. На площадь Звезд почтить память Виктора Турова пришли сотни его земляков.

Житель Могилева:

Это как пример для подрастающего поколения. В его фильмах мы видим свой город, себя.

На показе картины «Я родом из детства» Виктора Турова традиционный аншлаг. Лента о юности тех, кто во время Великой Отечественной впервые испытал тяжесть утраты близких, желание отомстить врагу и обрести счастье. Вышедшая в середине 70-ых картина познакомила зрителей с не звучавшими до того нигде песнями Владимира Высоцкого.

«Шляхтич Завальня», «Высокая кровь», «Меньший среди братьев», «Точка отсчета», «Сыновья уходят в бой». Ретроспективные показы этих и многих других фильмов легендарного Виктора Турова в течение семи дней будут проходить во всех кинотеатрах Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.