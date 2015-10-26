Произведения художника Александра Кищенко – гордость Минска и страница в Книге рекордов Гиннесса

Уникальные произведения искусства, яркие акценты белорусской столицы, точки туристических экскурсий и гордость Минска. Работы народного художника Беларуси Александра Кищенко можно встретить по всему городу.

К примеру, мозаичное панно «Партизаны», которое уже несколько десятков лет украшает боковую стену гостиницы «Турист». Появилось полотно в 1973 году. Это первая масштабная работа, подаренная белорусской столице Александром Кищенко. Площадь мозаики – 245 квадратных метров, ее монтировали несколько лет.

В середине 90-х годов прошлого века панно постепенно стало разрушаться. К началу реставрационных работ, которые длились около двух лет, от шедевра осталось чуть более 50%.

Нина Кухаренко, вдова Александра Кищенко:

Для Александра Михайловича всегда было очень важно заниматься монументальным искусством. Тем более строительство городов шло, зданий. И, в общем, когда строился уже Партизанский проспект, то было желание сделать какое-то цветовое пятно. Такое логическое продолжение Партизанского проспекта. Была выбрана тема именно «Партизаны Беларуси».

Во время работ выяснилось, что смальту, из которой сделано панно, больше не производят. Пришлось собирать с мира по нитке. С учетом того, что при создании мозаики было использовано более четырех миллионов элементов 14 оттенков смальты.

Александр Кищенко придавал цветам символический смысл. Охра – это белорусская земля. Красная мозаика – кровь. Черные и темно-коричневые тона – тяжелая история белорусского народа во времена войны. Желтая смальта – вера в победу.

Нина Кухаренко, вдова Александра Кищенко:

Вот эта серость городская, вот эти серые дома его как художника, как, наверное, любого художника раздражала, и ему хотелось украсить город. И он начинал уже на Востоке применять цветные такие гаммы: золотистые, голубые, потому это наши озера белорусские. И изучал очень много орнамент наш белорусский, тоже привлекал эти цвета в свои мозаичные работы.

Мозаичные панно «Октябрь» на Юбилейной площади, а также «Город-воин», «Город науки», «Город культуры», «Город-строитель», которые можно видеть на торцах жилых домов микрорайона Восток, – самые известные столичные работы Кищенко.

Еще один гениальный шедевр, безусловно, монументальный «Гобелен века» размером 14 на 19 метров. В 1999 году он признан самым большим гобеленом в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

На работу у художника ушло пять лет. Уникальное полотно было признано национальным достоянием.

Нина Кухаренко, вдова Александра Кищенко:

Тема интересная этого гобелена. Это как бы гобелен века. Там культурные и политические деятели мира. И вот сегодня, глядя на те портреты, которые там есть, изображены, можно судить по культуре и по истории того или иного государства.

Несмотря на то, что Александра Михайловича нет с нами более 18 лет, память о нем жива. Вдова народного художника Нина Кухаренко приложила немало сил для сохранения того, что осталось после ее талантливого супруга.

Нина Кухаренко, вдова Александра Кищенко:

Обычно он привлекал очень много натуры. Он никогда из головы ничего не придумывал. Я имею в виду образы, движения или фигуры. Очень большой коллектив ребят, которые ему позировали. И на многие работы я ему позировала. На Востоке – «Мать с ребенком». То есть отрисовывались очень хорошо эти формы, а потом уже шла стилизация этих форм именно под мозаику.

Часть картин художника-монументалиста хранится в художественных музеях Беларуси и России, в том числе в Третьяковской галерее, а также в частных коллекциях. Произведения Александра Кищенко мощные по концентрации современной проблематики. Народный художник стремился возвысить нашу нацию в ее героической несокрушимости, мирной жизни и в утверждении христианских ценностей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.