Гран-при фестиваля-конкурса сольного танца в Грозном завоевал дуэт из Беларуси

Белорусский дуэт Елена Подольская и Сергей Микель стал победителем VII Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева.

Дуэт победил в номинации «Современный танец».

Елена Подольская и Сергей Микель представили на суд жюри концертные номера «Амальгама» и «Потерянное и найденное» длительностью по 6-7 минут. По мнению наставника ребят народного артиста СССР Валентина Елизарьева, исполнение молодых белорусских танцовщиков впечатлило жюри новизной формы, подхода к сюжету, новым качеством хореографии и цельностью образов.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Валентин Елизарьев, народный артист СССР и Беларуси, хореограф, педагог и победители VII Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева - Елена Подольская и Сергей Микель.