Кинофестиваль «Листопад-2014»: зрители увидят более 160 фильмов из 50 стран

Новости Беларуси. «Такое разное кино». Более 160 фильмов из 50 стран мира увидят зрители Минского международного кинофестиваля «Листопад» в 2014 году. Об этом 29 октября сообщили организаторы конкурса.

Зрителям покажут белорусские, российские, грузинские, эстонские картины. В программе также будут фильмы со всей Европы, Китая и даже Туниса.

Откроет кинофестиваль лента эстонского режиссера под названием «Я не вернусь», в создании которого приняла участие и белорусская сторона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Слоган у нас «Такое разное кино». Мы действительно хотим предложить разнообразие международного кино. Это фильмы, которые мы выбирали, голосуя сердцем. Картины, которые мы считаем очень важными для современного процесса. Выстраивать топ-10, топ-20 для нас невероятно сложно, потому что все, что будет представлено на этом фестивале, это то, за что мы и голосуем.

Анжелика Крашевская, директор Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Будет возможность как раз-таки для зарубежных коллег познакомится с тем, что у нас производится не только государственной киностудией «Беларусьфильм», но какими-то частными компаниями. В принципе, в программе есть авторские работы, которые сделаны нигде. Режиссеры, которые являются и авторами.

Особое место в год 90-летия белорусского кинемотографа на XXI «Листопаде» будет отведено нашим фильмам.

Впервые на фестивале появился конкурс национального кино. За звание лучшего поборются 40 картин белорусских режиссеров.

Изменится и формат конкурса. Он станет более европейским. Это значит, что основной акцент сделан на презентацию самого кино и его участников.

Пройдет «Листопад» в Минске с 7 по 14 ноября.