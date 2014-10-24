Экспозиция, посвященная экипажу затонувшего атомного подводного крейсера «Курск», открылась в музее истории ВОВ

Новости Беларуси. В Минске почтили память нашего земляка – капитана второго ранга Сергея Дудко, погибшего на затонувшем атомном подводном ракетном крейсере «Курск». На судне Сергей Дудко был старшим помощником командира.

24 октября в музее истории Великой Отечественной войны в присутствии матери моряка Софьи Дудко открыли экспозицию, посвященную экипажу затонувшего 14 лет назад крейсера.

На территории музея установили фрагмент корпуса атомной подводной лодки «Курск», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Софья Дудко:

Где бы ты ни жил, где бы ты ни находился, все равно душа твоя всегда остается на родине. А я белоруска. И мой сын родился в России, но он очень часто посещал свой любимый горд Пинск.

Анатолий Стасёнок, ветеран подводного флота:

С подводной лодкой «Курск» я был знаком еще тогда, когда она была живая. Последний раз видел ее, когда подняли. «Курск» стоял в доке поднятый, без носового, первого отсека. Я видел последние вздохи этого корабля.