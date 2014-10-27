Неделя современного японского кино пройдет в Минске с 27 октября по 1 ноября

Новости Беларуси. Ценные кадры японских режиссеров оценят в этом месяце любители экзотического кино. С 27 октября по 1 ноября в Минске пройдет Неделя современного японского кино, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В программе – мастер-класс по каллиграфии и демонстрация шести фильмов. Билеты можно получить бесплатно за час до начала сеанса в фойе кинотеатра.

Томоко Ханада, старший специалист по вопросам культуры и связям с общественностью посольства Японии в Республике Беларусь:

Мы проводим, чтобы белорусские люди узнали больше о Японии, о японской культуре. Жанры различные, один анимационный фильм тоже есть.