Посетить музей Максима Богдановича не выходя из дома

Новости Беларуси. Экскурсия в музей не выходя из дома. С 25 сентября любой желающий может посетить Гродненский музей Максима Богдановича. Поможет в этом специальная Интернет-игра. Необычный проект музейщики реализовали вместе с коллегами из Латвии и Литвы. На специальном сайте объединили три музея соседних стран.

Урок информатики в одной из школ Гродно провели музейные работники.

Вместо стандартных заданий они должны были окунуться в компьютерные игры. Правда, игры имели прямое отношение к литературному отделу Гродненского историко-археологического музея. Ребятам предложили виртуальное путешествие по дому Максима Богдановича. При этом нужно было разгадывать загадки и узнавать тайны каждой комнаты.

Владимир Орлюк, учащийся Гродненской городской гимназии:

В первом уровне нужно найти предметы, которые тут записаны, предметы, которые были в квартире Богдановича. Играл я на белорусском языке, вся тут написана информация. И вот ищем. Всё, что правильно высвечивается зелёным, неправильное — красным.

Уже с первых минут игры дети не могли оторваться от монитора. Даже профессиональный геймер Тимофей Саванец оценил головоломку. Говорит, за 8 лет прошёл практически все существующие так называемые «шутеры» и «бродилки», но так интересно было впервые.

Тимофей Саванец, учащийся Гродненской городской гимназии:

Поиграв в эти игры, у меня появилось огромное желание сходить в музей. Потому что хочется всё увидеть в настоящую.

Именно на такую реакцию и рассчитывали авторы игры. Проект виртуального музея стартовал в Принеманьи ещё два года назад. Объединившись с коллегами из Латвии и Литвы, гродненские музейщики приступили к созданию специального сайта, на котором можно познакомится сразу с тремя музеями соседних стран. А формат Интернет-игры подходил для того, чтобы привлечь молодёжь.

Илга Шуплинская, координатор проекта «Виртуальный музей» (Латвия):

Именно игра — одна из основных форм, которая может быть интересна для молодого поколения. И так как люди в основном в наше время играют в Интернете, мы создавали компьютерные игры.

В каждой стране участники проекта определили свой объект. В Гродно им стал музей Максима Богдановича. Здесь оцифровали все экспонаты, озвучили самые известные стихи и выложили в Интернет. А для юных посетителей вся эта информация предоставлена в форме игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Рапецкая, координатор проекта «Виртуальный музей» (Беларусь):

Наши посетители имеют возможность изучить творчество Максима Богдановича. Имеют возможность услышать настоящую красивую белорусскую мову.

Юрий Карнелович, СТВ:

Пока в виртуальном пространстве можно посетить только литературный отдел Гродненского историко-археологического музея – музей Максима Богдановича. Но у же в ближайшее время в цифровой формат планируется перевести все музеи областного центра.