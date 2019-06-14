«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»

Новости Беларуси. Современные графические символы и этно-экспонаты. Уникальная выставка открылась в Национальном центре современных искусств в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллекция включает более 100 картин и десятки белорусских костюмов предметов быта начала ХХ века.

Авторы современных произведений – белорусские художники, развивающие традиции школы Казимира Малевича. Среди них – Александр Соловьев, Эвелина Криштапович, Анатолий Кузнецов и многие другие.

Кстати, впервые в Минске представили картину «Человек с лопатой». Исследователи предполагают, что её автором является Казимир Малевич. Работа привезена из Гродненского государственного историко-археологического музея.





Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Беларуси:

Мы своей выставкой и концепцией хотим доказать, что авангард и, в частности, Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа, из народной стихии. Поэтому здесь есть костюмы, которые все наполнены магией орнамента и смыслы, которые перетекают в современные работы.