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«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»

14 июня 2019 08:03
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Новости Беларуси. Современные графические символы и этно-экспонаты. Уникальная выставка открылась в Национальном центре современных искусств в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллекция включает более 100 картин и десятки белорусских костюмов предметов быта начала ХХ века.

«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»-1

Авторы современных произведений – белорусские художники, развивающие традиции школы Казимира Малевича. Среди них – Александр Соловьев, Эвелина Криштапович, Анатолий Кузнецов и многие другие.

«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»-4

«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»-6

Кстати, впервые в Минске представили картину «Человек с лопатой». Исследователи предполагают, что её автором является Казимир Малевич. Работа привезена из Гродненского государственного историко-археологического музея.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Беларуси:
Мы своей выставкой и концепцией хотим доказать, что авангард и, в частности, Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа, из народной стихии. Поэтому здесь есть костюмы, которые все наполнены магией орнамента и смыслы, которые перетекают в современные работы.

«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»-9

Выставку можно посетить до 1 сентября. Она является частью масштабного проекта «Европейские игры – европейское искусство».

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«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»-12

«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»-14

«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»-16

# Художник # Культура # Казимир Малевич # Сергей Криштапович # Фотофакт

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