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В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур

12 июня 2019 17:32
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Новости Беларуси. В Несвижском районе состоялся специальный пленэр по изготовлению деревянных скульптур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур-1

Нынешняя тематика – «Легенды и мифы Несвижского края». В течение недели мастера из столицы, Минской, Гомельской и Брестской областей создавали неповторимые композиции. Творцы использовали самые различные виды и техники художественной обработки.

В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур-4

В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур-6

# Скульптура # Культура # Фотофакт

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