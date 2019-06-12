В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур

Новости Беларуси. В Несвижском районе состоялся специальный пленэр по изготовлению деревянных скульптур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нынешняя тематика – «Легенды и мифы Несвижского края». В течение недели мастера из столицы, Минской, Гомельской и Брестской областей создавали неповторимые композиции. Творцы использовали самые различные виды и техники художественной обработки.