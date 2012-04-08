Католики всего мира отмечают Пасху. Возвещение о воскрешении Иисуса Христа прозвучало более чем на 60 языках

Католики всего мира отмечают Пасху. Традиционное возвещение о воскрешении Иисуса Христа прозвучало в этот день более чем на 60 языках мира. В Ватикане пасхальные свечи зажег глава Католической церкви Папа Римский Бенедикт XVI.

Более миллиона католиков в Беларуси отмечают один из главных христианских праздников – Воскресение Христово. По традиции, главное пасхальное богослужение прошло этой ночью в Ватикане, в соборе Святого Петра. В Минске же тысячи верующих с самого утра приходят в Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии.

Ежечасно под звуки колоколов и песнопений сюда идут, чтобы освятить пасхальную пищу и поздравить друг друга с праздником. «Христос воскрес» – в этом пасхальном приветствии и заключается смысл важнейшего христианского торжества.

Прихожане:

Несу душу, радость, счастье. Такой день сегодня для нас.

Чтобы душа приходила к Богу и чтобы все верили, что Он есть. А у нас Он единый.

Крестный ход по католической традиции проводится не ночью, а с первыми лучами солнца. Священники переоблачаются из темных одеяний в светлые, а во главе процессии несут скульптуру воскресшего Христа. Полуденную литургию в главном костеле страны провел посол Ватикана в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клаудио Гуджеротти, Архиепископ, Апостольский Нунций в Республике Беларусь:

Этот праздник символизирует то, что наступает день, а боль и несчастья отступают. Эти мысли должны стать частью каждого белоруса, чтобы они вошли в сердце каждого из нас.

В самом Ватикане главную мессу в соборе Святого Петра отслужил Папа Римский Бенедикт XVI. Понтифик вошел в базилику с пасхальной свечой в руке. От этого пламени зажгли огни кардиналы, священники и сотни верующих, специальной приехавшие на Великий праздник. Поздравления с наступлением Христова воскресения прозвучали на 62 языках.

Прихожанка:

Я смотрю на этот праздник с надеждой. Пасха – это всегда надежда и воскресение. Поэтому сегодня мы просим Бога не о материальном благополучии, а о духовном возрождении.

Вместе со светом свечей, символизирующем веру человека, непременный атрибут праздника – это пасхальные яйца и куличи. Эта традиция кочует по миру уже две тысячи лет. Однако, по словам священнослужителей, главное в этот день не внешние атрибуты, а духовное очищение и молитва.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевский архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Каб са святасцю кантактаваць, калі так можна сказаць, самому трэба быць святому, трэба старацца быць святому. Для гэтага маем Вялікі Пост, час прыгатавання, час пакуты, каб самім паўстаць з граху.

Пасхальный период у католиков продлится вплоть до дня спослания Святого Духа. А приветствовать и поздравлять друг друга с праздником Воскресения Христова можно будет до середины следующей недели.

С Пасхой Христовой христиан Беларуси, празднующих сегодня этот праздник поздравил глава государства. «Во все века торжество Воскресения Христова служило опорой веры, символом надежды и источником всепобеждающей любви. И в наше бурное время люди черпают в нем силы для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не изменять призванию человека и христьянина – шаг за шагом делать мир лучше», – отметил Александр Лукашенко.