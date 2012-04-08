Этикет местоимений: в каком случае говорить человеку «ты», а в каком – «Вы»

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Мадам, месье, сэр. В нашем обиходе, к сожалению, нет такого слова, с которым мы могли бы обратиться к другому человеку. «Товарищ» попахивает Советским Союзом, «гражданин» – Уголовным Кодексом, «господин» – не очень приживается. Поэтому «Вы» – то самое слово, с которым мы обращаемся к незнакомому либо малознакомому человеку.

Итак, сегодня будем разбираться, в каком случае говорить человеку «ты», а в каком – «Вы».

Еще пару веков назад этого вопроса вообще не стояло. До XVIII века все говорили друг другу только «ты». Даже царю-батюшке. Обращение «Вы» привез из Европы в Россию Петр I. Новые правила внесли поначалу большую путаницу в сложившийся этикет. Но уже совсем скоро на «Вы» стали обращаться даже к гимназистам, отменив заодно для них и порку.

Большинство сложившихся тогда норм сохранились и до сих пор.

На «Вы» полагается обращаться ко всем незнакомым или малознакомым людям, к старшим по возрасту, должности или званию. А также к обслуживающему персоналу.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

На «Вы» обращаемся даже к друзьям, если вы находитесь в официальной обстановке. Например, в окружении его подчиненных либо на конференции. Это же правило распространяется и на журналистов: если они берут интервью даже у своего близкого друга, все равно в интервью обращаемся на «Вы». Исключение – если Вы заведомо хотите создать очень доверительную и дружественную обстановку. Но если Ваш собеседник занимает высокое положение, все равно обращаемся только на «Вы».

Только на «Вы» должен изначально обращаться мужчина к женщине. Причем в переходе на «ты» дама имеет право отказать без объяснения причин. Таким образом она даст понять, что не желает превращать отношения в более близкие, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Ну, и совсем необычное правило, за которое на меня наверняка обидятся многие преподаватели, а школьники непременно воспользуются им: к старшеклассникам и студентам преподаватели должны обращаться на «Вы».

Во времена, когда вместо дискотек устраивали балы, а из-за косого взгляда на чужую жену вызывали на дуэль, обращение «Вы» было законом даже для самых близких родственников. Сегодня же абсолютно привычно и приемлемо обращение на «ты» к родителям, детям, друзьям и Богу.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Форма «ты» – самая распространенная в молодежной среде. Причем можно не пользоваться обращением «Вы», а сразу переходить на «ты».

Вообще, форма «ты» сближает, а форма «Вы» разобщает. Кстати, многие, наверняка, вспомнят, когда ссорящиеся супруги вдруг переходят на «Вы». Как правило, не от большого уважения.

Итак, изначально к любому человеку принято обращаться на «Вы». Это просто. Сложности обычно вызывают правила перехода на менее официальное местоимение «ты». Самое главное – такое решение нельзя принимать в одностороннем порядке и обязательно нужно оговорить, предложив своему визави перейти на «ты».

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Это предложение может сделать только тот, кто стоит выше по иерархии. Например, старший – младшему, более высокий чин – более низкому, либо женщина – мужчине.

Молодым людям допустимо выступить с инициативой, чтобы к ним обращались на «ты». Правда, это не значит, что они сами могут обращаться к старшим так же.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

И совсем распространенная традиция в наших широтах перехода на «ты» – во время брудершафта.

Если такая ситуация случилась между начальником и подчиненным, конечно, вы можете перейти на «ты». Но в следующий раз, в трезвой обстановке, когда вы встретитесь, все-таки стоит сначала использовать форму «Вы». Если Ваш начальник напомнит, что вы уже перешли на другой уровень отношений, то непременно этим воспользуйтесь. Если же нет, то по-прежнему обращаемся на «Вы».

При виртуальном общении тоже необходимо учитывать пожелания собеседника. Все больше Интернет-форумов теперь предлагают возможность пометки – какое обращение к себе вы считаете приемлемым.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Следующая ситуация достаточно сложная: когда начальник молодой, а его подчиненные достаточно взрослые. В этом случае лучше, чтобы и один, и другой говорил друг другу «Вы».

Вообще, начальникам любого возраста и уровня этикет рекомендует обращаться к подчиненным на «Вы». Исключение могут составить только те случаи, когда в коллективе изначально заведены не слишком формальные отношения, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Если вы пришли в коллектив, и там все обращаются друг к другу на «ты», то все равно вначале говорите «Вы», а после того, как вам сделают замечание, переходите, как и все, на «ты».

Следующая ситуация – жена не имеет права коллег или друзей супруга называть на «ты». Исключение – те случаи, когда были высказаны другие пожелания.

Отдельная тема – это общение с иностранцами. В английском языке нет форм «ты» и «Вы», но перед именем британцы обычно называют титул, ученую степень или звание собеседника. Впрочем, быстро переходят просто на общение по именам. Французы и немцы более щепетильны в этом вопросе, так что безоговорочно «тыкать» им не стоит. Как и японцам: они вообще – чемпионы долгих церемонностей.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

И последнее правило, которое расставит все точки над «і», когда говорить «ты», а когда «Вы». Если в ваших отношениях присутствуют прикосновения, вы можете похлопать человека по плечу, дружески пнуть кулаком в бок, то в этом случае, скорее всего, будете говорить ты. Если физического контакта нет, то это только обращение на «Вы».

И самое последнее: когда вы обращаетесь к большой аудитории, следует использовать выражение «вы». Поэтому я с вами прощаюсь.