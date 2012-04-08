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Выставка орхидей в Центральном ботаническом саду Минска

08 апреля 2012 13:42
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Новости Беларуси, Минск. Цветочная экзотика. В Минске проходит выставка орхидей. Эти растения – одни из самых красивых и распространенных на Земле. И очень древние. Их возраст – более двух тысяч лет.

На выставке представлено порядка сотни орхидей. Кроме того, здесь можно узнать, как выращивать и ухаживать за этими цветами.  Для всех желающих специалисты проводят мастер-классы и консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Козлова, научный сотрудник Центрального ботанического сада Минска:
Все многообразие орхидей мы отразить ни в коем случае не можем, хотя бы потому, что их в природе 25 тысяч видов, не говоря уже про культурные формы и гибриды.
Но это первая выставка, которую мы проводим в Беларуси, такого масштаба. Хотелось бы, конечно, здесь отразить, в первую очередь, популярные орхидеи, которые продаются в магазинах, которые люди покупают.

Посетители выставки:
Мы не ожидали увидеть такую красоту. Это необыкновенные растения. Хотелось бы, чтобы они у нас росли на улице. Было бы очень красиво.

Мы приехали специально на эту выставку из другого города. Очень довольны. Красиво до невозможности.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт # Ольга Козлова # Центральный ботанический сад Минска

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