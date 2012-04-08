Вербное воскресенье отмечают православные верующие Беларуси

Новости Беларуси. Праздничные богослужения 8 апреля проходят в церквях. Православных верующие отмечают Вербное воскресенье. Оно предваряет Страстную неделю Великого поста, и празднуют его в честь входа Господня в Иерусалим.

Для славян символом этого дня не случайно стала верба – весной она расцветает одной из первых. Окропленные святой водой ветки, принято хранить дома весь год. Считается, что она наделяет здоровьем и предохраняет от несчастий.

Прихожане:

Освятили вербочки. Сегодня большой праздник. Желаем всем здоровья, родным, близким, друзьям хорошего настроения. Всего самого наилучшего. И пусть всех Бог стережет.

Прекрасное настроение, хорошая погода в такой благодатный, замечательный день. И мы пришли посвятить вербочку, чтобы хранил нас Бог.

Владимир Герасименко, настоятель Богоявленского прихода Минска:

Когда мы приходим к празднику «Вербны кірмаш», мы ожидаем, что какие-то времена наступят в Страстной седмице, мы вместе с Господом будем страдать. Дай Бог нам устоять около этого креста, встретить Святое Христово Воскресенье.

Вербное воскресенье сегодня праздновали и в музее народной архитектуры и быта. Посетителей ждал мастер-класс по украшению веток вербы. Во время богослужения их освятили в памятнике народной архитектуры – Покровской церкви XVIII века. Затем вместе с хозяевами музейных усадеб все желающие смогли поучаствовать в обряде освящения вербой огородов. Не забыли и об одной из главных традиций Вербного воскресенья – росписи писанок.

На Пасху и Радуницу в Беларуси усиливают меры по обеспечению правопорядка. Так, в Минске и других городах республики специалисты заблаговременно осматривают места проведения массовых мероприятий. При необходимости организовывают контрольно-пропускной режим с использованием стационарных и ручных металлодетекторов. Сотрудники Госавтоинспекции объезжают места проведения мероприятий и обеспечивают комфортные условия для парковки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.