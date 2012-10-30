Канадская группа Nickelback с большим концертом выступит в Минске

Новости Беларуси. Популярная канадская группа Nickelback в рамках гастрольного тура в поддержку последнего альбома «Here And Now» даст первый большой концерт в Беларуси. Концерт состоится 31 октября в «Минск-Арене».

Вчера в полдень коллектив прилетел в Национальный аэропорт Минск без солиста, что явно расстроило собравшихся в аэропорту поклонников. Солист группы Чед Крюгер прилетел в Минск в понедельник вечером.

Несмотря на то, что группа презентует белорусским поклонникам новый альбом, в программу включены лучшие песни разных лет. Вокалист группы уверен: проверенные временем хиты Nickelback смогут удержать внимание публики на протяжении всего концерта, сообщает ctv.by со ссылкой на ABC News Radio.

Чад Крюгер, вокалист Nickelback:

Я знаю, что некоторые поклонники хотят, чтобы мы играли больше альбомных песен, которые не стали синглами, но мы делаем основной упор именно на хиты. Думаю, так правильнее всего – мы удерживаем внимание публики на протяжении всего концерта. Конечно, мы не можем сыграть абсолютно все хиты, ведь тогда концерт длился бы четыре часа! Но в целом это приятная проблема.

Шоу в Минске обещает быть зрелищным: группа везёт с собой более 100 тонн оборудования и 50 техников, постоянно сопровождающих группу на концертах. Оборудование доставят в Беларусь большегрузными траками, которых будет порядка десяти. По оценкам экспертов сценическое шоу канадской группы по праву считается самой масштабной и красочной концертной программой в мире. В ней есть всё: от навороченных элементов с использованием света до уникальной пиротехники, сообщает ctv.by со ссылкой на Billboard.

Майк Крюгер, бас-гитарист Nickelback:

В этом шоу есть всё, включая ряд крутых элементов с использованием света, видео, пиротехники. В нем есть вещи, которые до нас никто не делал. Я думал, что такого уже не бывает, но это правда.

Скептики утверждали: в Беларуси не так много фанатов рок-группы, поэтому собрать «Арену» не удастся. Статистика выступлений канадцев говорит обратное: группа, как правило, собирает аншлаги. Альбомы группы разошлись тиражом в 50 миллионов экземпляров, в коллекции музыкантов награды Billboard Music Awards, American Music Awards и World Music Awards. Кроме того, композиции Nickelback на протяжении нескольких лет держатся в хит-параде Billboard.

В отличие от технического, бытовой райдер у группы достаточно прост – музыканты попросили экологически чистую еду, к которой они привыкли.

Организаторы концерта в Минске не скрывают: на разогреве у Nickelback выступит экс-солист российской группы «Челси», выпускник «Фабрики звёзд-6» Роман Архипов. В начале лета музыкант, взяв псевдоним Troy Harley, выпустил первый англоязычный сингл End of Summer и отправился в большой гастрольный тур в рамках известного музыкального фестиваля Vans Warped. Недавно Роман получил предложение от Nickelback включить его в свой мировой тур, и стал первым русским музыкантом в составе рок-тура. К слову, продвижением Troy Harley занимается менеджер, который работал с Мэрайей Кэрри и Bon Jovi.

По словам Архипова, давнего поклонника творчества Nickelback, тур и выступление на одной сцене с рок-музыкантами, собирающими стадионы по всему миру, были его давней мечтой.



Стоимость билетов на концерт Nickelback – от 410 тысяч до 1 млн. 810 тысяч рублей.