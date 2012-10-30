Балетмейстер Валентин Елизарьев в 65 лет: Я в жизни встретил очень хорошего человека, женщину

30 октября белорусский, советский артист балета, балетмейстер, хореограф, Народный артист СССР Валентин Елизарьев отмечает 65-летний юбилей. Корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» узнали, чем и кем этот человек живет и дышит столько лет.

Однажды много лет назад в Парке Горького звенящей, волшебной зимой прогуливались два необычных человека... Долгожданная встреча супругов Маргариты и Валентина Елизарьевых! Она пока ещё студентка Ленинградской музыкальной консерватории, а он уже возглавил балетную труппу Государственного театра оперы и балета Беларуси и стал самым молодым главным балетмейстером Советского Союза. Тайный приезд Маргариты в Минск был рискованным - иностранной студентке тогда нельзя было покидать Ленинград без разрешения. Но тоска и любовь к мужу оказались сильнее.

Маргарита Изворска-Елизарьева, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Я попала сюда в зимнюю пору и помню, Валентин Николаевич повёл меня через Парк Горького. И деревья были обледеневшие! И шёл такой потрясающий звон! То есть Беларусь в моём первом воспоминании была солнечная, белая-белая, звенящая Беларусь! Мне очень понравилась природа. Мой приезд был недолгим. Мне нужно было возвращаться в Ленинград.

Но и расставание оказалось недолгим. Маргарита Изворска возвращается в Беларусь, чтобы творить на сцене Белорусского национального театра вместе с мужем, удивительный талант которого открыл новую эпоху в истории белорусского балета.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР и Беларуси:

После Ленинграда мне Минск не очень понравился, но театр и сцена оказались грандиозными. И мне очень захотелось поставить здесь спектакль. За первым пошёл второй спектакль, стал родным коллектив и город.

Человек-легенда, создатель современного танца и нового типа драматургии! Он умело соединил метафоричность и многообразие пластики, хореографию и музыку со сценографией. Каждая постановка Валентина Елизарьева –рождение чего-то нового и невиданного до этого зрителем.

Маргарита Изворска-Елизарьева:

У него яркий взгляд на жизнь! Я думаю, что эта яркость не у всех проявляется в создании собственного языка. То есть лексика его индивидуальна, его ни с кем не спутаешь.

Валентин Елизарьев:

Мне кажется мои спектакли такие разные! Они посвящены разным эпохам, разным героям! Единственное, что объединяет моё творчество – это поклонение женщине!

У артиста нет творческого талисмана. Источником вдохновения для Валентина Елизарьева всегда служили люди, с которыми ему довелось создавать прекрасный мир танца, искренние человеческие чувства и поддержка любимой женщины.

Маргарита Изворска-Елизарьева:

Мои знакомые всегда посмеивались, когда я говорила, что у него яркое проявление гениальности, потому что я так считала и так считаю до сих пор!

Валентин Елизарьев:

Я жизнь посвятил искусству и семье. У меня очень хорошая семья! Я в жизни встретил очень хорошего человека, женщину, подарившую мне любовь и детей. Мой дом – моя крепость!

Маргарита Изворска-Елизарьева:

Я, наверное, очень счастливая женщина, потому что Валентин Николаевич обладает очень ценной чертой характера – верность. Особенно в нашей среде – людей искусства. Я рада, что встретила и прожила жизнь с чудесным, творческим, талантливым человеком, очень духовным, добрым, ласковым, поэтичным. Очень многие эпитеты применимы к нему. Он очень семейный…

Сейчас известный белорусский хореограф работает над новой постановкой в Токио. Он не представляет свою жизнь без балета и его каждый день расписан по минутам. Исключение составит разве что этот октябрьский осенний день. 30 октября народному артисту исполнилось 65 лет.

Валентин Елизарьев:

Я из тех людей, кто не может пожаловаться, что жизнь была прожита напрасно! Я всю свою жизнь занимался любимым делом. И я продолжаю жить и творить!