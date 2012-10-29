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В Минске пройдут два концерта белорусско-шведской группы «Морф»

29 октября 2012 17:20
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Новости Беларуси. Шведский композитор Герман Мюнцинг приехал в Беларусь, чтобы научить импровизации. Маэстро преподаёт в Академии музыки города Мальмё.

Год назад шведский композитор был в Минске и отобрал  шесть белорусских музыкантов для международного инструментального ансамбля импровизационной музыки. Ещё 6 шведов присоединились к группе в Мальмё, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное правило - никаких правил. В рамках проекта двустороннего сотрудничества двух музыкальных ВУЗов профессор даст целую серию мастер-классов. В программу пребывания так же вошли два концерта белорусско-шведской группы «Морф». В программе нет конкретных произведений. Сплошная импровизация.

Герман Мюнцинг, композитор (Швеция):
Мы только начинаем работать над новой программой и пока мне самому непонятно, что же в итоге будет на концерте. Ведь это импровизация. Каждый концерт как сюрприз. Импровизация тем и уникальна, что вы не понимаете, что в конечном итоге получится. Но белорусы импровизировать умеют. Ваши музыканты очень открыты и у них высокий уровень техники в игре.

# Культура # Музыка

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