Самое большое в мире собрание букварей привез в Гродно латышский коллекционер

Новости Беларуси. От А до Я или азбука вне времени. В Гродно привезли самое большое в мире собрание букварей. Его владелец – латышский коллекционер. Это книги из Южной Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Среди экспонатов выставки и очень редкие издания: самоучитель чтения, написанный графом Львом Толстым или грамота для солдат 1812 года.

Есть и самый маленький в мире букварь английского языка. Прочесть его можно только при помощи лупы.

В Беларуси подобная выставка проходит впервые. Причем латышский коллекционер представил далеко не все свои экспонаты. Букварей у него более 8 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ходоровская, заведующая отделом искусств Гродненской областной библиотеки имени Карского:

Азбуки и буквари здесь можно увидеть не только в традиционном виде, но и на деревянных дощечках, на папирусе, на ткани, на детских игрушках и даже на венесуэльских спичечных коробках. Многообразие букварей поражает. Это, как правило, буквари для детей, но здесь можно увидеть буквари и для взрослых, и для солдат, и для железнодорожников.