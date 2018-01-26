Прямой эфир

Какое уникальное открытие вошло в топ-10 результатов ученых за 2017 год? Интервью с представителями «Института истории НАН Беларуси»

26 января 2018 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вот уже 25 лет ежегодно в последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки. И, аккурат накануне праздника, в Национальной Академии Наук Беларуси обнародовали Топ-10 результатов деятельности ученых Академии наук за 2017 год в области фундаментальных и прикладных исследований. Среди победителей – и ученые государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси».

Какое уникальное открытие вошло в топ-10 результатов ученых за 2017 год? Интервью с представителями «Института истории НАН Беларуси» -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор «Института истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент – Вячеслав Данилович и научный сотрудник «Института истории Национальной академии наук Беларуси» – Анна Белецкая.

Какие находки обнаружили? За какую работу стали победителями за 2017 год в области фундаментальных и прикладных исследований? Что уникального в этих находках? Как принимают решение, где копать, а где нет?

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Археология # Фотофакт # Вячеслав Данилович # Анна Белецкая

Другие новости рубрики

Все новости
Гомельчанка создает уникальные вышивки крестом по мотивам работ известных художников
26 января 2018 07:34

Гомельчанка создает уникальные вышивки крестом по мотивам работ известных художников

«Король – контент, который можно смотреть везде»: Гордеев и Цаллаев о «Зомбоящике», КВН и шоу «Деньги или позор»
25 января 2018 21:49

«Король – контент, который можно смотреть везде»: Гордеев и Цаллаев о «Зомбоящике», КВН и шоу «Деньги или позор»

Фильм «Тум Паби Дум» будет интересен и взрослым, и детям. Премьера кинокартины «Беларусфильма» состоялась в Минске
25 января 2018 16:17

Фильм «Тум Паби Дум» будет интересен и взрослым, и детям. Премьера кинокартины «Беларусфильма» состоялась в Минске