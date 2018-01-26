Гомельчанка создает уникальные вышивки крестом по мотивам работ известных художников

Новости Беларуси. Гомельчанка Валентина Игнатенко создает уникальные по сложности работы в технике вышивки крестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За основу мастер берет мировую классику. Среди ее работ – портреты, классические сюжеты и репродукции картин известных художников: Леонардо да Винчи, Васнецова, Вермеера и других. На городских пейзажах изображены только те города, в которых была сама мастерица. Увидеть знакомые сюжеты в новом свете можно в одном из старейших особняков Гомеля. Кстати, в его стенах вышивкой занимались еще два столетия назад.

Юлия Купреева, директор музея истории города Гомеля:

Здесь воспитывались девочки. Вышивка была традиционным занятием для женщин, для девочек. Долгими зимними вечерами, в том числе и здесь, так же сидели, вышивали портреты каких-то дам, какие-то сюжеты, мифологические или религиозные.