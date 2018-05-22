Какие виды колокольного звона бывают? Показываем колокола Свято-Троицкой церкви в Долгиново

Вот такой звон каждое воскресенье собирает жителей деревни Долгиново в стенах Троицкой церкви. О чем поют уникальные колокола с богатой историей?
Вот такой звон каждое воскресенье собирает жителей деревни Долгиново в стенах Троицкой церкви. О чем поют уникальные колокола с богатой историей?
Отец Иоанн, настоятель Свято-Троицкой церкви (аг. Долгиново):
Люди в любое время: ночью или днем устремлялись умом своим к Богу. Чтобы он давал мужество и силу, укреплял в вере.
Уже сто пятьдесят лет музыка небес заглушает повседневную суету. Первый колокол на деньги прихожан приобрели на сборно-литейном московском заводе имени Дмитрия Смагина.
Отец Иоанн:
И через Молодечно колокол прибыл железной дорогой, а потом два крестьянина на телеге привезли его сюда. И он доселе возвышается над звонницей.
Раскатистый гул двадцатипудового медного великана, пожалуй, может перекричать только его брат, больший по весу в два раза.
Отец Иоанн:
Самый большой и звучный колокол на нашей колокольне был заказан в 1904 году на Валдае. Еще мы имеем старинный колокол, который был перелит из еще более старинного в 1669 году.
На самом старом колоколе нанесена запись о мастере, который этот колокол отливал.
К сожалению, этот грандиозный колокол 17 века молчит, хотя в немой тиши есть свое особое послание. Его собрат, тот, что родом из Валдая, поврежден из-за сильных морозов, имеет сколы, и не может донести изначальную мощь и красоту своего звучания. Однако если постараться, то и этого гиганта можно постепенно разговорить.
Какие виды колокольного звона бывают? Узнаете, посмотрев видеоматериал.