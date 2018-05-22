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Какие виды колокольного звона бывают? Показываем колокола Свято-Троицкой церкви в Долгиново

22 мая 2018 07:10
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Вот такой звон каждое воскресенье собирает жителей деревни Долгиново в стенах Троицкой церкви. О чем поют уникальные колокола с богатой историей? 

Какие виды колокольного звона бывают? Показываем колокола Свято-Троицкой церкви в Долгиново-1

Отец Иоанн, настоятель Свято-Троицкой церкви (аг. Долгиново):
Люди в любое время: ночью или днем устремлялись умом своим к Богу. Чтобы он давал мужество и силу, укреплял в вере. 

Какие виды колокольного звона бывают? Показываем колокола Свято-Троицкой церкви в Долгиново-4

Уже сто пятьдесят лет музыка небес заглушает повседневную суету. Первый колокол на деньги прихожан приобрели на сборно-литейном московском заводе имени Дмитрия Смагина. 

Отец Иоанн:
И через Молодечно колокол прибыл железной дорогой, а потом два крестьянина на телеге привезли его сюда. И он доселе возвышается над звонницей. 

Какие виды колокольного звона бывают? Показываем колокола Свято-Троицкой церкви в Долгиново-7

Раскатистый гул двадцатипудового медного великана, пожалуй, может перекричать только его брат, больший по весу в два раза.

Отец Иоанн:
Самый большой и звучный колокол на нашей колокольне был заказан в 1904 году на Валдае. Еще мы имеем старинный колокол, который был перелит из еще более старинного в 1669 году.  

Какие виды колокольного звона бывают? Показываем колокола Свято-Троицкой церкви в Долгиново-10

На самом старом колоколе нанесена запись о мастере, который этот колокол отливал. 

Какие виды колокольного звона бывают? Показываем колокола Свято-Троицкой церкви в Долгиново-13

К сожалению, этот грандиозный колокол 17 века молчит, хотя в немой тиши есть свое особое послание. Его собрат, тот, что родом из Валдая, поврежден из-за сильных морозов, имеет сколы, и не может донести изначальную мощь и красоту своего звучания. Однако если постараться, то и этого гиганта можно постепенно разговорить. 

Какие виды колокольного звона бывают? Показываем колокола Свято-Троицкой церкви в Долгиново-16

Какие виды колокольного звона бывают? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Церковь # Культура # Отец Иоанн # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # История

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