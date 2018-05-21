В центре Солигорска появилась огромная металлическая улитка: что это значит

Новости Беларуси. Подарок к 60-летию. В Солигорске появился новый арт-объект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На пересечении проспекта Мира и улицы Заслонова, возле здания расчетно-кассового центра установили больших размеров металлическую улитку. Она переползает через камень и тянет на себе маленькие домики. Дополняет необычную скульптуру красивый цветок.

Евгений Козлов, начальник отдела архитектуры и строительства Солигорского райисполкома:

Это элемент благоустройства при подготовке города к 60-летию, поэтому архитектор наш поработал и родилась такая улиточка. Эта улитка как символ спокойствия, умиротворённости, дома, т.е. всегда домик с ней. Вот мы и попробовали сделать домик и прикрепить улиточку.