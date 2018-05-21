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В центре Солигорска появилась огромная металлическая улитка: что это значит

21 мая 2018 15:43
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Новости Беларуси. Подарок к 60-летию. В Солигорске появился новый арт-объект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В центре Солигорска появилась огромная металлическая улитка: что это значит-1

На пересечении проспекта Мира и улицы Заслонова, возле здания расчетно-кассового центра установили больших размеров металлическую улитку. Она переползает через камень и тянет на себе маленькие домики. Дополняет необычную скульптуру красивый цветок.

В центре Солигорска появилась огромная металлическая улитка: что это значит-4

Евгений Козлов, начальник отдела архитектуры и строительства Солигорского райисполкома:
Это элемент благоустройства при подготовке города к 60-летию, поэтому архитектор наш поработал и родилась такая улиточка. Эта улитка как символ спокойствия, умиротворённости, дома, т.е. всегда домик с ней. Вот мы и попробовали сделать домик и прикрепить улиточку.

В центре Солигорска появилась огромная металлическая улитка: что это значит-7

Арт-объект создали солигорские мастера ковки. Он стал хорошим подарком администрации к Дню города. Также известно, что в домике на спине у улитки установлен фонарь, который в темноте создает дополнительную уютную атмосферу Солигорска.

В центре Солигорска появилась огромная металлическая улитка: что это значит-10

# Арт-проекты # Культура # Евгений Козлов # Фотофакт

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