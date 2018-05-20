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Ведущая «Недели» приняла участие в перформансе в «Ночь музеев». Репортаж из Национального художественного музея

20 мая 2018 18:59
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Новости Беларуси. В ночь на 20 мая Беларусь в очередной раз присоединилась к международной акции, название которой Ночь музеев. Придумали ее в Берлине в 1997 году, чтобы показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в них молодежь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ведущая «Недели» приняла участие в перформансе в «Ночь музеев». Репортаж из Национального художественного музея -1

В Беларусь к этой традиции присоединились с десяток лет назад. В 2018 году акция пройдет в сотне с лишним музейных пространствах и галереях. Признаюсь, сделать выбор было непросто. Но моим ориентиром стало время – коль скоро это именно ночь музеев, а не поздний вечер, то и отправились мы туда, где праздник продолжался далеко за полночь. В общем, ушли в ночь.

Ведущая «Недели» приняла участие в перформансе в «Ночь музеев». Репортаж из Национального художественного музея -3

Как прошла Ночь музеев в Беларуси - подробности в видеоматериале.

Ведущая «Недели» приняла участие в перформансе в «Ночь музеев». Репортаж из Национального художественного музея -6

# Ночь музеев # Культура # Фотофакт

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